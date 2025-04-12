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    Гончаренко: Заслуживали выиграть у «Динамо»

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о матче против «Динамо» (1:1).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Если вспомнить, как мы провели последний месяц, мы очень много были в таких ситуациях, где, казалось бы, были выигрышные матчи, и то не смогли эпизод довести, то пенальти не забили. Вот это падение вниз с трудом удается остановить. Собираем какие‑то мелочи. Конечно, нам сегодня обидно, потому что мы терпели, сражались, дисциплинированно играли и заслуживали, чтобы сегодня наверное даже выиграть. Другое дело, что нужно пробовать играть каждый матч так, а не отдельно взятый.

    Давайте исходить из того, что нужно готовиться к следующей игре и там смотреть», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» осталось на пятом месте с 43 очками. «Пари НН» (20) — 13-й.

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