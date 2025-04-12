«Ахмат» имеет 4 ничьи подряд. Однако беспроигрышная серия команды в РПЛ продолжает уже 7 матчей. Несмотря на отсутствие поражений, грозненцы всего в 5 очках от зоны вылета.
«Ростов» в прошлом туре потерпел очень неприятное поражение с крупным счетом. «Сельмаши» уступили дома «Спартаку» 0:3. Оно стало вторым для гостей в 5 матчах турнира. Перед этим клуб проиграл 0:1 «Краснодару».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на исход встречи с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры считают «Ахмат» фаворитом. Коэффициенты составляют 2.13 и 3.45 соответственно.
- Искусственный интеллект считает иначе и ставит на победу «Ростова» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
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