«Ахмат» и «Ростов» сыграют 12 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас команда Сергея Ташуева идет в зоне стыков в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: в 23-м туре «Ахмат» при подавляющем преимуществе не смог в гостях переиграть «Факел». Один только Садулаев мог легко оформить дубль, но ему не повезло в завершении или не хватило мастерства.

Ранее была ничья со «Спартаком» (0:0) и с «Химками» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Швец (п), дисквалифицирован — Исмаэл (п).

Состояние команды: после зимней паузы «Ахмат» добавил в качестве игры и стал стабильно набирать очки. Единственное, команду захлестнул ничейный синдром. В пяти матчах грозненцы выиграли всего раз и четырежды сыграли вничью. При этом Ташуев смог наладить порядок сзади — всего один пропущенный мяч в трех последних играх.

«Ростов»

Турнирное положение: после 23 туров «Ростов» располагается на 7-м месте в таблице РПЛ с 33 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: матч против «Спартака» (0:3) складывался для подопечных Джонатана Альбы довольно неплохо. В первом тайме «Ростов» играл ничуть не хуже красно-белых, но все сломало удаление Сутормина перед перерывом за грубый подкат. Во втором тайме противник смог воспользоваться численным преимуществом и додавить в концовке «Ростов».

До этого была победа в гостях над «Акроном» (2:3) и поражение дома от «Краснодара» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицированы — Мелехин (з), Сутормин (з), травмированы — Эль-Аскалани (з), Миронов (п).

Состояние команды: сезон для «Ростова» можно уже считать вполне успешным, команда идет ближе к верхней части таблицы и показывает футбол неплохого уровня. Даже уход Карпина и назначение Альбы пока не сильно сказались на результатах. В основном составе «Ростова» играет много своих воспитанников и они абсолютно не тушуются на уровне РПЛ.

Статистика для ставок

В первом круге «Ростов» дома уступил со счетом 2:3

В прошлом сезоне «Ахмат» на своем поле сыграл вничью (0:0), а в гостях проиграл (0:3)

В позапрошлом сезоне в РПЛ обе встречи остались за «Ростовом» (2:1, 3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 2,40, а на «Ростов» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: у гостей не будет основного центрального защитника Мелехина, скорее всего, выйдет Сако, который не так надежен в отборе. «Ахмат» находится в зоне стыков, но сейчас в неплохом состоянии и должен на своем поле при горячей поддержке трибун постараться взять три очка.

Атака у грозненцев сейчас в лице Самородова, Садулаева, Мелкадзе смотрится неплохо и может наказать соперника парой мячей. Если что есть еще джокер в лице капитана Бериши.

Основная ставка: победа «Ахмата» за 2,40.

Прогноз: можно попробовать и более рисковый вариант, что хозяева создадут задел в первом тайме.

Дополнительная ставка: победа хозяев в первом тайме за 3,10.