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    Тренер «Тоттенхэма» уверен, что внутри клуба есть «утечка» информации

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что в клубе ищут человека, который «сливает» информацию про команду.

    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»
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    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»

    Перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1) в СМИ стала появляться информация о травме нападающего «шпор» Вильсона Одобера.

    «Нет никаких сомнений в том, что внутри клуба есть "утечка". Она не помогает нам. Мы сузили круг поиска. У меня есть чёткое представление, откуда она берёт своё начало. Хотелось бы думать, что все в нашем лагере работают на нас, а не против нас.

    С ним (c Одобером) все в порядке. Вильсон тренировался сегодня, и мы посмотрим, как он себя чувствует», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

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    • Ответная игра между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы состоится 17-го апреля.

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