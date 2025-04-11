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    Наумов: «Краснодар» процентов на 90 будет чемпионом

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями перед матчем 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Краснодар создал отрыв от преследователей в пять очков. Это не приговор для конкурентов? Пять очков — это солидный гандикап на финише чемпионата. В Петербурге будет очень важный матч. "Зенит" не устроит даже ничья, потому что в этом случае "Краснодар" процентов на 90 будет чемпионом. Дальше его трудно будет нагнать. Поэтому для "Зенита" это матч века. Соберутся полные трибуны болельщиков. Игра будет нервная, на встречных курсах.

    Можно предполагать, что "быки" будут играть с расчетом на ничью? Наверное, гости будут ориентироваться на этот результат, но я не думаю, что это будет глобально. По любому "Краснодару" нужно забивать, постараться выиграть, а если будет ничья, значит ничья. У южан такого нет, чтобы закрыться и "поставить автобус".

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    • Как будет играть "Зенит"? У новичков есть качество, это видно, но пока тот же Луис Энрике не раскрылся. Думаю, в решающем матче он должен что-то показать, потому что на него рассчитывают. И Глушенков должен раскрыться в этой игре. Для питерцев главное — максимально мотивировать футболистов.

    Тактика, которую применяет Семак, приемлема. Единственное, у "Зенита" очень мало разрезающих, обостряющих передач и мало индивидуальных проходов, хотя индивидуально ребята очень сильны. Это бесконечное медленное катание мяча в позиционной атаке заканчивается ничем, потому что команда натыкается на глухую стену, как мы это видели во встрече с "Локомотивом". "Зениту" надо убыстряться при атаках и стараться разрезать передачами зоны между звеньями, вклиниваться туда и входить в штрафную. Если "Зенит" будет играть поострее, то победит», — цитирует Наумова Евро-Футбол.Ру.

    Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13-го апреля в 17:00 мск. После 23-х туров «сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ (47 очков), а «быки» — на 1-й позиции с 52 баллами.

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