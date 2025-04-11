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    Лепехин: Мне бы хотелось видеть борьбу за первое место до конца чемпионата

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    Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче питерской команды против «Краснодаар».

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Мне кажется, обе команды будут играть осторожно. Когда важный матч, то футболисты интуитивно перестраховываются. Все понимают, что в такой игре главное — не пропустить. А впереди будет свой шанс, который нужно просто реализовать.

    Пойдет ли "Зенит" вперед? Если и пойдут, то не с самого начала матча. Оголение тылов может быть чревато пропущенным мячом. Тогда шансы на победу уменьшатся. Сам матч, как мне кажется, будет очень напряженным и не очень открытым по игре. Если кто-то забьет быстрый гол, конечно, игра может раскрыться.

    Судя по результатам, лучше выглядит "Краснодар". Но в таких важных матчах все прошлое не имеет значения. Очень важным будет момент психологии. Для гостей будет шанс показать, готова ли команда к чемпионству или нет. В прошлом сезоне они важные матч не смогли выиграть. Поэтому золота и не увидели. А сейчас команда, может быть, созрела для первого места.

    Надеюсь на победу "Зенита". Мне бы хотелось видеть борьбу за первое место до конца чемпионата. Но у меня уже нет той уверенности, какая была раньше. Этот матч из той категории, что победить может любая команда. А может быть и ничья. Она будет на руку "Краснодару". Но в этом случае южанам еще ничего не будет гарантировано. Останется еще много туров, а впереди у команды Мусаева будут сильные соперники, включая ЦСКА и "Динамо". То есть пять очков есть, где потерять», — цитирует Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13-го апреля в 17:00 мск.

    После 23-х туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице с 47-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (52 балла).

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