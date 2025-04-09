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    Личка: Лидер в чемпионате далеко, нам будет тяжело включиться

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу игры команды в последних матчах.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Мы проиграли только "Локомотиву" и ЦСКА. Это две неудачи. По игре мы были сильнее, но не смогли использовать свои шансы и возможности. В матче с ЦСКА было два выхода один на один, которые мы не реализовали.

    С другой стороны, в футболе главное — голы. Если смотреть только на счет, мы проиграли, но по игре мы не уступали никому. У нас нет инстинкта убийцы. Забил бы Гладышев и Глебов, все было бы по‑другому.

    В Кубке будет борьба, у нас есть возможность попробовать себя в Пути регионов, если не получится пройти ЦСКА. Еще минимум две игры, но я бы хотел играть в финале Пути РПЛ.

    К сожалению, в чемпионате лидер далеко. У "Краснодара" 52 очка, у нас 42. У них есть хороший запас, нам будет тяжело включиться. Будем стараться, как делали это последнюю неделю.

    Понятно, Кости Тюкавина не будет еще долго. Ответственность должны взять на себя другие игроки, которые играют в атаке — Карраскаль, Гладышев, Бителло, Маухуб. Будем стараться, чтобы они забивали голы», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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