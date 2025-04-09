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    Кобелев — про Карасева: Давно его надо было выгнать!

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    Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал решение судейского корпуса РФС об отстранении Сергея Карасева от матчей с участие «бело-голубых».

    Сергей Карасев — российский арбитр
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    Сергей Карасев — российский арбитр

    «Правильное решение? Ну, он судит "Динамо" и постоянно делает ошибки. Поэтому, с моей точки зрения, абсолютно верное решение. Давно его надо было выгнать! Почему он постоянно ошибается именно в матчах с "Динамо"? Ну, я не знаю, вы Карасева спросите об этом, почему он регулярно делает ошибки в играх с "Динамо".

    Нельзя сказать, что он топит москвичей? Ну, нет, в данной ситуации мы можем констатировать факт, а факт такой, что он постоянно в игре с "Динамо" допускает ошибки. Его отстранение логично? Логично и правильно, конечно», — сказал Кобелев «ВсеПроСпорт».

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