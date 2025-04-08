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    Погба: Ситуация с допингом закалила меня

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    Французский полузащитник Поль Погба высказался о допинговом скандале со своим участием.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Эти испытания закалили меня. Я чувствую себя маленьким мальчиком, который мечтает стать профессионалом. Я снова стал тем самым маленьким Полем Погба из Руасси-ан-Бри, который идет завоевывать свое место.

    Ты стучишься в двери своих друзей в восемь утра, будишь всех. А потом уходишь играть на целый день, пока совсем не стемнеет. Иногда на следующий день надо в школу, но тебе не хочется возвращаться домой вечером. Мама в итоге зовет тебя из окна или посылает двоюродных сестер тебя искать.

    Это была настоящая любовь к футболу. Если бы пришлось все пережить заново, я бы ничего не стал менять. Для меня футбол — это спектакль.

    Когда я смотрю матч, я не хочу просто сидеть на стуле. Я хочу видеть шоу, хочу встать, аплодировать», — цитирует Погба GQ France

    Напомним, что Погба продолжает быть без команды, а его последним местом работы был «Ювентус».

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