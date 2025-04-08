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    «Бавария» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Италии Интер Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    8 апреля в Мюнхене состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером». Команды встретятся на «Альянц Арене» в 22:00 по мск.

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    «Бавария» вышла в четвертьфинал, обыграв своего главного оппонента в Бундеслиге — «Байер». Мюнхенцы выиграли 5:0 по сумме двух встреч. Так что особых проблем у них не было. «Интер» дважды победил «Фейеноорд» — 2:0 и 2:1. У «нерадзурри» победная серия в еврокубке длится дольше и насчитывает уже 4 поединка.

    Дома «Бавария» не проиграла ни одного из шести сыгранных матчей ЛЧ, победив в пяти из них. Так что «Интеру» будет сложно на «Альянц Арене». Последний выезд в Мюнхен закончился для миланцев поражением 0:2.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 2.02 на победу «Баварии», 3.95 на победу «Интера», 3.70 на ничью.

    • На LiveSport.Ru вышло два прогноза. С коэффициентом 1.90 можно прочитать здесь. Второй со ставкой за 7.00 доступен здесь.

    • Прогноз ИИ: «Интер» разгромит «Баварию» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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