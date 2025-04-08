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    «Бавария» учинит разгром «змеям»

    Бавария — Интер. Дерзкая ставка (к. 7.00) на футбол, Лига чемпионов, 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Интер»
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    Харри Кейн
    8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 08 Апреля 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы выступают в Лиге чемпионов весьма ярко. В предыдущем раунде команда дважды одолела «Байер» (3:0, 2:0).

    При этом «Бавария» лидирует в своем чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

    Бавария — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Баварцы нанесли поражение «Аугсбургу» (3:1).

    До того команда обыграла «Санкт-Паули» (3:2). А вот поединок с «Унионом» завершился боевой ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Бавария» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кингсли Коман, Мануэль Нойер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Мюнхенцы победили в двух своих последних поединках. Да и Харри Кейн наколотил уже 10 мячей в Лиге чемпионов.

    Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных встречах «Бавария» победила 4 раза при одной коллизии.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Венсана Компани будут активно атаковать. Атака мюнхенцев выглядит впечатляюще!

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они дважды одолели «Фейеноорд» (2:0, 2:1).

    Причем «Интер» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забили миланцы 69 мячей в 31 матче Серии A.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела не столь продуктивно. Миланцы подписали мировую с «Пармой» (2:2).

    А вот до того команда не сумела одолеть «Милан» (1:1). Зато чуть раньше «змеи» с натугой переиграли «Удинезе» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Мехди Тареми, Петр Зелиньски — травмированы. Кристьян Аслани — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Миланцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.

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    Правда, «Интер» не проигрывает уже без малого 2 месяца. Да и без кадровых проблем «змеям» обойтись не удается.

    Не столь яркий сезон выдает Лаутаро Мартинес. На его счету пока лишь 11 мячей в чемпионате Италии и 6 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и настрой на Лигу чемпионов у команды Симоне Индзаги традиционно максимальный.

    Статистика для ставок

    • «Змеи» не проигрывают уже почти 2 месяца

    • Баварцы победили в 2 своих последних матчах

    • В двух последних очных поединках этих соперников побеждала «Бавария»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

    Прогноз: Баварцы нынче выглядят весьма выгодно, и явно будут максимально активно атаковать.

    Команда Компани преуспевает в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит «змеям».

    Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 7.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.00

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    А еще есть базовый прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 1.90.

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