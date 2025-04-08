Бавария
Интер
«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы выступают в Лиге чемпионов весьма ярко. В предыдущем раунде команда дважды одолела «Байер» (3:0, 2:0).
При этом «Бавария» лидирует в своем чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.
Бавария — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Баварцы нанесли поражение «Аугсбургу» (3:1).
До того команда обыграла «Санкт-Паули» (3:2). А вот поединок с «Унионом» завершился боевой ничьей (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Бавария» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кингсли Коман, Мануэль Нойер — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Мюнхенцы победили в двух своих последних поединках. Да и Харри Кейн наколотил уже 10 мячей в Лиге чемпионов.
Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных встречах «Бавария» победила 4 раза при одной коллизии.
И уж совсем очевидно, что подопечные Венсана Компани будут активно атаковать. Атака мюнхенцев выглядит впечатляюще!
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они дважды одолели «Фейеноорд» (2:0, 2:1).
Причем «Интер» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забили миланцы 69 мячей в 31 матче Серии A.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела не столь продуктивно. Миланцы подписали мировую с «Пармой» (2:2).
А вот до того команда не сумела одолеть «Милан» (1:1). Зато чуть раньше «змеи» с натугой переиграли «Удинезе» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Мехди Тареми, Петр Зелиньски — травмированы. Кристьян Аслани — дисквалифицирован.
Состояние команды: Миланцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Правда, «Интер» не проигрывает уже без малого 2 месяца. Да и без кадровых проблем «змеям» обойтись не удается.
Не столь яркий сезон выдает Лаутаро Мартинес. На его счету пока лишь 11 мячей в чемпионате Италии и 6 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и настрой на Лигу чемпионов у команды Симоне Индзаги традиционно максимальный.
Статистика для ставок
- «Змеи» не проигрывают уже почти 2 месяца
- Баварцы победили в 2 своих последних матчах
- В двух последних очных поединках этих соперников побеждала «Бавария»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.
- 1.75Лестер — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.00Болонья — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.45Арсенал — Реал: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Баварцы нынче выглядят весьма выгодно, и явно будут максимально активно атаковать.
Команда Компани преуспевает в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит «змеям».
Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 6.00
Не пропустите
А еще есть базовый прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 1.90.