8 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы выступают в Лиге чемпионов весьма ярко. В предыдущем раунде команда дважды одолела «Байер» (3:0, 2:0).

При этом «Бавария» лидирует в своем чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Баварцы нанесли поражение «Аугсбургу» (3:1).

До того команда обыграла «Санкт-Паули» (3:2). А вот поединок с «Унионом» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Бавария» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кингсли Коман, Мануэль Нойер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Мюнхенцы победили в двух своих последних поединках. Да и Харри Кейн наколотил уже 10 мячей в Лиге чемпионов.

Поединки с «Интером» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных встречах «Бавария» победила 4 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что подопечные Венсана Компани будут активно атаковать. Атака мюнхенцев выглядит впечатляюще!

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они дважды одолели «Фейеноорд» (2:0, 2:1).

Причем «Интер» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забили миланцы 69 мячей в 31 матче Серии A.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела не столь продуктивно. Миланцы подписали мировую с «Пармой» (2:2).

А вот до того команда не сумела одолеть «Милан» (1:1). Зато чуть раньше «змеи» с натугой переиграли «Удинезе» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Мехди Тареми, Петр Зелиньски — травмированы. Кристьян Аслани — дисквалифицирован.

Состояние команды: Миланцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Правда, «Интер» не проигрывает уже без малого 2 месяца. Да и без кадровых проблем «змеям» обойтись не удается.

Не столь яркий сезон выдает Лаутаро Мартинес. На его счету пока лишь 11 мячей в чемпионате Италии и 6 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и настрой на Лигу чемпионов у команды Симоне Индзаги традиционно максимальный.

Статистика для ставок

«Змеи» не проигрывают уже почти 2 месяца

Баварцы победили в 2 своих последних матчах

В двух последних очных поединках этих соперников побеждала «Бавария»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

Прогноз: Баварцы нынче выглядят весьма выгодно, и явно будут максимально активно атаковать.

Команда Компани преуспевает в плане реализации, плюс традиционно успешно противостоит «змеям».

Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.00

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А еще есть базовый прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 1.90.