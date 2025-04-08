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    Первая игра пройдет в осторожном ключе

    Бавария — Интер: прогноз ставки на Лигу чемпионов 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Интер»
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    Николо Барелла
    8 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Интер» Милан. Начало встречи — 21:55 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 08 Апреля 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов«Бавария» уверенно прошла «Байер» (3:0, 2:0).

    Последние матчи: в 28-м туре Бундеслиги команда Венсана Компани в гостях переиграла «Аугсбург» со счетом 3:1. Голы в этом матче за «Баварию» забивали Мусиала, Кейн и еще один мяч был забит в результате автогола.

    Бавария — Интер: коэффициенты букмекеров

    Мюнхенский клуб был на голову сильнее в дерби и полностью контролировал ход матча.

    Ранее была домашняя победа над «Санкт-Паули» (3:2) и ничья с «Унионом» (1:1).

  • «Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч
  • Забили по голу в дерби — а финалист определится через 3 недели.
  • 03/04/2025

    • Не сыграют: травмированы — Нойер (в), Ито (з), Дэвис (з), Упамекано (з), Павлович (п), Мусиала (п), Коман (п).

    Состояние команды: «Бавария» очень уверенно выглядит в этом сезоне. В первый же год работы Компани смог найти подход к многочисленным звездам клуба и все пока в команде относительно спокойно. Но в последний месяц «Баварию» накрыл вал травм, в результате чего выбили Мусиала, Нойер, Дэвис и Упамекано, а также менее важные для клуба Ито и Павлович.

    «Интер»

    Турнирное положение: в 1/8 финала ЛЧ «Интер» не испытал проблем с «Фейенордом» (2:0, 2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Последние матчи: в 31-м туре итальянской Серии дружина Симоне Индзаги в гостях не смогла переиграть «Парму» (2:2). Первый тайм остался за «Интером» после голов Маттиа Дармиана и Маркюса Тюрама, но после перерыва нерадзурри расслабились и позволили сопернику в середине второго тайма дважды поразить ворота Зоммера. Обидная потеря очков.

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    До этого также была ничья в первом полуфинале Кубка Италии против «Милана» (1:1) и победа в Серии А над «Удинезе» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Бастони (з), Дюмфрис (з), Зелинский (п), Тареми (н), дисквалифицирован — Асслани (п).

    Состояние команды: слишком часто в последнее время «Интер» позволяет отыгрываться соперникам, когда казалось, что ход матча идет по его сценарию. Также постоянно стала ошибаться оборона, что было ей несвойственно ранее. Тем не менее, в чемпионате Италии идет с отрывом в четыре очка от второго места «Наполи» и полностью контролирует ситуацию в таблице.

    Статистика для ставок

    • В 2022 году на групповой стадии ЛЧ оба матча выиграла «Бавария» (2:0)

    • В 2017 году в товарищеском матче сильнее был «Интер» (2:0)

    • В 2011 году в 1/8 финала ЛЧ по сумме двух матчей победил «Интер» за счет выездного гола (0:1, 3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 2,03, а на «Интер» Милан — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: у обеих команд серьезные потери в составе, особенно будет не хватать Дэвиса и Дюмфриса, которые не только разгоняют атаки своих клубов, но и играют довольно результативно. Но еще большей потерей для «Баварии» стала травма лучшего игрока этого сезона Мусиалы, через которого идут почти все атаки команды.

    Вряд ли стоит ждать много голов в первом матче с учетом потерь и важности поединка. Будет идти осторожный футбол, по крайней мере, в первом тайме. Его может взорвать лишь быстрый гол.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с ничейным исходом, сейчас это команды примерно одного уровня.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,60.

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    А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Интер» за 7.00.

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