8 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Интер» Милан. Начало встречи — 21:55 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: в 1/8 финала Лиги чемпионов«Бавария» уверенно прошла «Байер» (3:0, 2:0).

Последние матчи: в 28-м туре Бундеслиги команда Венсана Компани в гостях переиграла «Аугсбург» со счетом 3:1. Голы в этом матче за «Баварию» забивали Мусиала, Кейн и еще один мяч был забит в результате автогола.

Мюнхенский клуб был на голову сильнее в дерби и полностью контролировал ход матча.

Ранее была домашняя победа над «Санкт-Паули» (3:2) и ничья с «Унионом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Нойер (в), Ито (з), Дэвис (з), Упамекано (з), Павлович (п), Мусиала (п), Коман (п).

Состояние команды: «Бавария» очень уверенно выглядит в этом сезоне. В первый же год работы Компани смог найти подход к многочисленным звездам клуба и все пока в команде относительно спокойно. Но в последний месяц «Баварию» накрыл вал травм, в результате чего выбили Мусиала, Нойер, Дэвис и Упамекано, а также менее важные для клуба Ито и Павлович.

«Интер»

Турнирное положение: в 1/8 финала ЛЧ «Интер» не испытал проблем с «Фейенордом» (2:0, 2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в 31-м туре итальянской Серии дружина Симоне Индзаги в гостях не смогла переиграть «Парму» (2:2). Первый тайм остался за «Интером» после голов Маттиа Дармиана и Маркюса Тюрама, но после перерыва нерадзурри расслабились и позволили сопернику в середине второго тайма дважды поразить ворота Зоммера. Обидная потеря очков.

До этого также была ничья в первом полуфинале Кубка Италии против «Милана» (1:1) и победа в Серии А над «Удинезе» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Бастони (з), Дюмфрис (з), Зелинский (п), Тареми (н), дисквалифицирован — Асслани (п).

Состояние команды: слишком часто в последнее время «Интер» позволяет отыгрываться соперникам, когда казалось, что ход матча идет по его сценарию. Также постоянно стала ошибаться оборона, что было ей несвойственно ранее. Тем не менее, в чемпионате Италии идет с отрывом в четыре очка от второго места «Наполи» и полностью контролирует ситуацию в таблице.

Статистика для ставок

В 2022 году на групповой стадии ЛЧ оба матча выиграла «Бавария» (2:0)

В 2017 году в товарищеском матче сильнее был «Интер» (2:0)

В 2011 году в 1/8 финала ЛЧ по сумме двух матчей победил «Интер» за счет выездного гола (0:1, 3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 2,03, а на «Интер» Милан — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: у обеих команд серьезные потери в составе, особенно будет не хватать Дэвиса и Дюмфриса, которые не только разгоняют атаки своих клубов, но и играют довольно результативно. Но еще большей потерей для «Баварии» стала травма лучшего игрока этого сезона Мусиалы, через которого идут почти все атаки команды.

Вряд ли стоит ждать много голов в первом матче с учетом потерь и важности поединка. Будет идти осторожный футбол, по крайней мере, в первом тайме. Его может взорвать лишь быстрый гол.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с ничейным исходом, сейчас это команды примерно одного уровня.

Дополнительная ставка: ничья за 3,60.

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А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Интер» за 7.00.