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    «Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч

    Забили по голу в дерби — а финалист определится через 3 недели.

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    Милан — Интер
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    Милан — Интер
    Очередное «Дерби делла Мадоннина» завершилось вничью — 1:1, оставив судьбу путёвки в финал Кубка Италии открытой. «Милан» повёл в начале второго тайма после точного удара Тэмми Абрахама, но «Интер» сумел ответить благодаря эффектному дальнему выстрелу Хакана Чалханоглу.

    Результат продлил беспроигрышную серию «россонери» против принципиального соперника до четырёх матчей — такого не было уже 20 лет. Однако «Интер» по-прежнему считается фаворитом пары, учитывая его лидерство в Серии A и актуальную борьбу за требл.

    Сложный первый тайм и спасительные сейвы Меньяна

    Обе команды начали матч осторожно, но уже на девятой минуте «Интер» мог открыть счёт. Хоакин Корреа нанёс опасный удар с линии штрафной, а Майк Меньян вовремя среагировал. Французский голкипер оказался в центре событий ещё несколько раз: сначала он парировал коварный штрафной Чалханоглу, затем справился с ударом Давиде Фраттези головой, который мог бы стать голевым.

    Майк Меньян
    gettyimages.com

    «Милан» ответил моментами Абрахама и Рафаэла Леау, но оба раза вратарь «Интера» Хозеп Мартинес выручил свою команду. В итоге первый тайм прошёл в равной борьбе, а Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги явно ждали большего от атакующих линий своих команд.

    Абрахам забивает, Чалханоглу отвечает

    Развязка наступила сразу после перерыва. На 47-й минуте Алекс Хименес протолкнул мяч в штрафную, Юссуф Фофана сбросил его Абрахаму, и англичанин, ловко обработав, пробил точно в дальний угол — 1:0! Вина за пропущенный мяч лежит на Яне Биссеке, который дал форварду слишком много пространства.

    Тэмми Абрахам
    gettyimages.com

    Но «Интер» не сдался и быстро перехватил инициативу. На 67-й минуте Корреа откатил мяч под удар Чалханоглу, и турецкий полузащитник прицельно выстрелил с 25 метров — низовой удар оказался слишком сложным для Меньяна, и счёт стал 1:1.

    Хакан Чалханоглу
    gettyimages.com

    В концовке игра могла качнуться в любую сторону. Сначала Маркус Тюрам прострелил, и мяч после рикошета от Тео Эрнандеса дошёл до Николы Залевского — Меньян спас «Милан» невероятным сэйвом. А затем Леау едва не принёс победу своей команде — его удар прошёл в считанных сантиметрах от штанги.

    Всё решится в ответном матче

    Теперь финалист определится 23 апреля. Победитель этой пары, скорее всего, встретится с «Болоньей», которая уверенно выиграла первый полуфинал у «Эмполи» (3:0).

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    Для «Интера» это шанс продолжить борьбу за требл, а для «Милана» — возможность спасти непростой сезон и побороться за трофей. Впереди ещё одно миланское дерби, а это всегда захватывающе.

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