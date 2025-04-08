«Арсенал» — «Реал»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийна своем поле одержал разгромную победу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского—3:0.

В первом тайме команды не смогли забить друг другу.

Во второй половине встречи Деклан Райс отметился дублем со штрафных на 58-й 70-й минутах встречи. Еще один гол на счету Микеля Мерино на 75-й минуте.

На 95-й минуте полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга был удален с поля после второго предупреждения.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Арсенал Лондон — Реал Мадрид 3:0 Голы: 1:0 Деклан Райс (58'), 2:0 Деклан Райс (70'), 3:0 Микель Мерино (75') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс (Киран Тирни, 80'), Букайо Сака (Леандро Троссард, 74'), Микель Мерино, Габриэл Мартинелли Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Алаба (Фран Гарсия, 79'), Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа, Лука Модрич (Лукас Васкес, 71'), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго (Браим Диас, 85'), Raul Asencio Предупреждения: Томас Парти (54'), Эдуардо Камавинжа (69')

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Мадриде.

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Победитель этой пары сыграет в полуфинале с лучшей командой в противостоянии между «ПСЖ» и «Астон Виллой».