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    Трио Месси, Неймара и Суареса признали лучшим в XXI веке

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    Спортивный портал Goal.com составил рейтинг лучшее атакующее трио, выступавших за европейские команды в XXI веке. Первое место заняли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар, вместе выступавшие за «Барселону» в период с 2014 по 2016 год.

    Неймар, Лионель Месси и Суарес
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    Неймар, Лионель Месси и Суарес

    Список, составленный порталом, выглядит следующим образом
    • 1. Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар («Барселона»);
    • 2. Карим Бензема — Гарет Бэйл — Криштиану Роналду («Реал»);
    • 3. Тьерри Анри — Самюэль Это′О — Лионель Месси («Барселона»);
    • 4. Криштиану Роналду — Карлос Тевес — Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);
    • 5. Мохамед Салах — Роберто Фирмино — Садьо Мане («Ливерпуль»);
    • 6. Робер Пирес — Деннис Бергкамп — Тьерри Анри («Арсенал»);
    • 7. Килиан Мбаппе — Эдинсон Кавани — Неймар («ПСЖ»);
    • 8. Педро — Эден Азар — Диего Коста («Челси»);
    • 9. Марио Гетце — Роберт Левандовски — Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);
    • 10. Халк — Радамель Фалькао — Силвештре Варела («Порту»).

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