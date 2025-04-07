Трио Месси, Неймара и Суареса признали лучшим в XXI веке

Неймар, Лионель Месси и Суарес Фото: globallookpress.com
Список, составленный порталом, выглядит следующим образом
- 1. Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар («Барселона»);
- 2. Карим Бензема — Гарет Бэйл — Криштиану Роналду («Реал»);
- 3. Тьерри Анри — Самюэль Это′О — Лионель Месси («Барселона»);
- 4. Криштиану Роналду — Карлос Тевес — Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);
- 5. Мохамед Салах — Роберто Фирмино — Садьо Мане («Ливерпуль»);
- 6. Робер Пирес — Деннис Бергкамп — Тьерри Анри («Арсенал»);
- 7. Килиан Мбаппе — Эдинсон Кавани — Неймар («ПСЖ»);
- 8. Педро — Эден Азар — Диего Коста («Челси»);
- 9. Марио Гетце — Роберт Левандовски — Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);
- 10. Халк — Радамель Фалькао — Силвештре Варела («Порту»).