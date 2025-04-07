Трио Месси, Неймара и Суареса признали лучшим в XXI веке

Спортивный портал Goal.com составил рейтинг лучшее атакующее трио, выступавших за европейские команды в XXI веке. Первое место заняли, вместе выступавшие зав период с 2014 по 2016 год.

Список, составленный порталом, выглядит следующим образом 1. Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар («Барселона»);

2. Карим Бензема — Гарет Бэйл — Криштиану Роналду («Реал»);

3. Тьерри Анри — Самюэль Это′О — Лионель Месси («Барселона»);

4. Криштиану Роналду — Карлос Тевес — Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);

5. Мохамед Салах — Роберто Фирмино — Садьо Мане («Ливерпуль»);

6. Робер Пирес — Деннис Бергкамп — Тьерри Анри («Арсенал»);

7. Килиан Мбаппе — Эдинсон Кавани — Неймар («ПСЖ»);

8. Педро — Эден Азар — Диего Коста («Челси»);

9. Марио Гетце — Роберт Левандовски — Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);

10. Халк — Радамель Фалькао — Силвештре Варела («Порту»).