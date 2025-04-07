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    «Лестер» — «Ньюкасл»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Лестер» и «Ньюкасл» очным матчем на «Кинг Пауэр» завершат программу 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 7 апреля в 22:00 мск.

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    «Лестер» продолжает терпеть неудачи. Серия длится уже 8 матчей. В последних шести «лисы» даже не смогли забить. Последние несколько туров были для хозяев крайне непростыми — 0:3 с МЮ, 0:1 с «Челси», 0:2 с «Ман Сити». Таким образом, «Лестер» в скором времени вернется в Чемпионшип.

    «Ньюкасл» уступает «Астон Вилле» один пункт, имея при этом на две игры меньше, чем она. Так что победа даст «сорокам» возможность вернуться в топ-6. Более того, они обойдут «Ман Сити» и займут пятую строчку, сравнявшись с «Челси», который идет четвертым. Ну и, конечно же, гости продлят свою серию побед до трех игр, так как ранее они обыграли «Брентфорд» и «Вест Хэм».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предсказали тотал и победителя.

    • Букмекеры уверены, что «Лестеру» почти ничего не светит. «Ньюкасл» — фаворит за 1.46, тогда как на «лисов» можно поставить за 6.60.

    • Искусственный интеллект ожидает, что «Лестер» все же сможет набрать очки, сыграв вничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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