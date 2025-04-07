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    «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»

    Лестер — Ньюкасл: прогноз ставок на чемпионат Англии 7 апреля 2025 года

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    Сандро Тонали
    7 апреля в31-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Лестер» и «Ньюкасл». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Апреля 2025 года

    Лестер

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    Ньюкасл

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    «Лестер»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Лестер» идет на 19-м месте в таблице АПЛ с 17 очками.

    Последние матчи: в 30-м туре команда Руда ван Нистелроя уступила в гостях «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Соперник выставил практически резервный состав, но даже с ним легко победил, забив оба мяча в уже к 29-й минуте.

    Лестер — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    «Лестер» даже с такими «горожанами» ничего не смог поделать, ударив за весь матч по воротам всего 2 раза. Ранее «Лестер» проиграл дома «Манчестер Юнайтед» (0:3) и в гостях «Челси» (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Фатаву (н).

    Состояние команды: на протяжении уже 7 туров «Лестер» на забивает в АПЛ. Команда абсолютно худшая сейчас по качеству игры в чемпионате и безвольная.

    Если другие конкуренты в борьбе за выживание («Ипсвич» и «Саутгемптон») пытаются бороться, то «Лестер» давно смирился с понижением в классе. Приход ван Нистелроя абсолютно себя не оправдал, с ним «лисы» заиграли гораздо хуже, чем при Купере.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Ньюкасл» располагается на шестой строчке в таблице АПЛ с 50 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в прошлом туре команда Эдди Хау на своем поле в напряженной борьбе смогла переиграть «Брентфорд» со счетом 2:1. На исходе первого тайма Исак открыл счет после передачи Мерфи. Соперник смог отыграться в середине второй половины, но через 8 минут великолепным дальним ударом победу «Ньюкаслу» принес Сандро Тонали.

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    До этого была победа в финале Кубка английской лиги над «Ливерпулем» (2:1) и успех в гостях с «Вест Хэмом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Ботман (з), Холл (з), Ласкеллес (з), Триппьер (з), под вопросом участие Гордона (п), Исака (н).

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    • Состояние команды: «Ньюкасл» совершил историческое достижение для себя, победив в Кубке английской лиге. Для «сорок» это первый трофей с 1969 года. В чемпионате Англии команда также продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, несмотря на все свои проблемы с составом.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ньюкасл» разгромил своего соперника со счетом 4:0

    • В 2023 году в четвертьфинале Кубка английской Лиги «Ньюкасл» также был сильнее (2:0)

    • В позапрошлом сезоне тоже обе встречи остались за «сороками» (3:0, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лестера» дают 6,50, а на «Ньюкасла» — 1,55, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,23, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

    Прогноз: в прошлом туре «Ньюкасл» играл без травмированного Гордона, в игре с «Брентфордом» поврежедение получил Исак и его участие против «Лестера» под большим вопросом. Без двух своих лидеров «сороки» очень сильно потеряют в остроте моментов и реализации.

    «Лестер» терпит крушение одно за другим, команда деморализована и просто доигрывает сезон, не забивая уже на протяжении 7 туров. Варди и компания уже с этим смирились и находятся мыслями в Чемпионшипе. Вряд ли хозяева смогут что-то противопоставить в этой игре, хотя у гостей и проблемы с составом.

    Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,75.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: победа «Лестера» плюс тотал меньше 3,5 за 2,45.

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    Лестер — Ньюкасл: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 07.04.202522:00. «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
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