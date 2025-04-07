7 апреля в31-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Лестер» и «Ньюкасл». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: в настоящий момент «Лестер» идет на 19-м месте в таблице АПЛ с 17 очками.

Последние матчи: в 30-м туре команда Руда ван Нистелроя уступила в гостях «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Соперник выставил практически резервный состав, но даже с ним легко победил, забив оба мяча в уже к 29-й минуте.

«Лестер» даже с такими «горожанами» ничего не смог поделать, ударив за весь матч по воротам всего 2 раза. Ранее «Лестер» проиграл дома «Манчестер Юнайтед» (0:3) и в гостях «Челси» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Фатаву (н).

Состояние команды: на протяжении уже 7 туров «Лестер» на забивает в АПЛ. Команда абсолютно худшая сейчас по качеству игры в чемпионате и безвольная.

Если другие конкуренты в борьбе за выживание («Ипсвич» и «Саутгемптон») пытаются бороться, то «Лестер» давно смирился с понижением в классе. Приход ван Нистелроя абсолютно себя не оправдал, с ним «лисы» заиграли гораздо хуже, чем при Купере.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: в настоящий момент «Ньюкасл» располагается на шестой строчке в таблице АПЛ с 50 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в прошлом туре команда Эдди Хау на своем поле в напряженной борьбе смогла переиграть «Брентфорд» со счетом 2:1. На исходе первого тайма Исак открыл счет после передачи Мерфи. Соперник смог отыграться в середине второй половины, но через 8 минут великолепным дальним ударом победу «Ньюкаслу» принес Сандро Тонали.

До этого была победа в финале Кубка английской лиги над «Ливерпулем» (2:1) и успех в гостях с «Вест Хэмом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Ботман (з), Холл (з), Ласкеллес (з), Триппьер (з), под вопросом участие Гордона (п), Исака (н).

Состояние команды: «Ньюкасл» совершил историческое достижение для себя, победив в Кубке английской лиге. Для «сорок» это первый трофей с 1969 года. В чемпионате Англии команда также продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, несмотря на все свои проблемы с составом.

Статистика для ставок

В первом круге «Ньюкасл» разгромил своего соперника со счетом 4:0

В 2023 году в четвертьфинале Кубка английской Лиги «Ньюкасл» также был сильнее (2:0)

В позапрошлом сезоне тоже обе встречи остались за «сороками» (3:0, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лестера» дают 6,50, а на «Ньюкасла» — 1,55, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,23, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: в прошлом туре «Ньюкасл» играл без травмированного Гордона, в игре с «Брентфордом» поврежедение получил Исак и его участие против «Лестера» под большим вопросом. Без двух своих лидеров «сороки» очень сильно потеряют в остроте моментов и реализации.

«Лестер» терпит крушение одно за другим, команда деморализована и просто доигрывает сезон, не забивая уже на протяжении 7 туров. Варди и компания уже с этим смирились и находятся мыслями в Чемпионшипе. Вряд ли хозяева смогут что-то противопоставить в этой игре, хотя у гостей и проблемы с составом.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа «Лестера» плюс тотал меньше 3,5 за 2,45.