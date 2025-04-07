За последние 5 туров хозяева набрали 15 очков. Это лучший результат среди всех участников турнира. Так что «борзые» сейчас в отличной форме. На неделе команда одержала крупную победу над «Эмполи» в полуфинале Кубка Италию. Таким образом, «Болонья» уже одной ногой в финале.
«Наполи» в прошлом туре выиграл 2:1 у «Милана» и продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей — две ничьи и две победы.
«Болонья» в случае победы поднимется на третье место, а «Наполи» плотно подберется к «Интеру», который является лидером таблицы.
Последние две встречи команд на «Ренато Даль'Ара» закончились вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на исход поединка.
- Букмекеры считают команды равными по силам. Различие в коэффициентах небольшое — 2.85 на «Болонью», 2.80 на «Наполи», 2.95 на ничью.
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью. Это последний результат на «Ренато Даль'Ара».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.