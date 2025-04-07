В рамках 31-го тура итальянской Серии А «Болонья» примет «Наполи». Поединок пройдет 7 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Серии А с 56-ю очками в активе после 30-и туров. «Болонья» находится в зоне Лиги чемпионов, но вся борьба еще впереди.

На своем поле команда также выступает довольно неплохо, располагаясь по этому показателю также 4-е место в лиге. «Болонья» набрала 32 очка из 45-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлой встрече команда разгромила «Эмполи» со счетом 3:0 в Кубке Италии. До этого «Болонья» одолела «Венецию» (1:0) в Серии А, забив единственный гол на 49-й минуте.

Команда выиграла последние 6 матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Болонья» также одолела «Лацио» (5:0), «Верону» (2:1), «Кальяри» (2:1) и «Милан» (2:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграет: Давид Калабриа из-за травмы.

Состояние команды: «Болонья» проводит отличный сезон, теоретически претендуя на 1-ю строчку в Серии А. Команда отстает от лидерства в чемпионате 12 баллов, имея игру в запасе.

В последних очных встречах «Болонья» частенько отбирала очки у «Наполи». В прошедших 3-х матчах команды по одному разу выиграли, проиграли и сыграли вничью.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы располагаются на 2-й позиции в Серии А, набрав 64 очка за 30 туров. «Наполи» отстает от лидерства в чемпионате на 4 балла, имея игру в запасе.

Команда занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 29 очков из 45-и возможных — это отличный результат. За 15 матчей «Наполи» пропустил 13 голов при 24-х забитых.

Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда обыграла «Милан» со счетом 2:1, забив все голы уже к 20-й минуте. До этого «Наполи» сыграл вничью с «Венецией» (0:0).

Неаполитанцы не проигрывают на протяжении 4-х последних матчей в Серии А. За этот отрезок «Наполи» также сыграл вничью с «Интером» (1:1) и обыграл «Фиорентину» (2:1).

У «Наполи» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: «Наполи» ведут борьбу с «Интером» за чемпионство. Неаполитанцам необходимо побеждать практически в каждом матче, чтобы обогнать миланскую команду.

У «Наполи» есть нападающий Ромелу Лукаку, который стабильно делает результат. Бельгиец замыкает 5-ку лидеров в списке лучших бомбардиров Серии А.

Статистика для ставок

«Болонья» выиграла 6 последних матчей во всех турнирах

«Наполи» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в Серии А

В последних 4-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 2.65, победа «Болоньи» — 2.95, ничья — за 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Обе команды находятся в отличной форме. Прогнозируем ничейный результат.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: Команды не будут отсиживаться в обороне. Ничья может быть и результативной.

Ставка: Обе забьют за 2.05.