«Милан» спасся от поражения после кошмарного старта в матче с «Фиорентиной»

«Сан-Сиро» стал ареной для настоящих американских горок: «Милан» начал матч против «Фиорентины» с катастрофических ошибок, но сумел вытащить ничью 2:2 — ценную морально, но не с точки зрения турнирной таблицы. Команды претендуют на еврокубки, и в этом контексте ничья скорее разочаровала обе стороны.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Фиорентина 2:2 Голы: 0:1 Малик Тшау (автогол) (7'), 0:2 Мойзе Кин (10'), 1:2 Тэмми Абрахам (23'), 2:2 Лука Йович (64') Милан: Мик Меньян, Кайл Уолкер, Фикайо Томори, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Юнус Муса (Лука Йович, 23'), Юссуф Фофана (Самуэль Чуквезе, 81'), Кристиан Пулишич (Варрен Бондо, 80'), Тейьяни Рейндерс, Рафаэл Леау, Тэмми Абрахам (Сантьяго Хименес, 55') Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Майкл Фолоруншо, 72'), Лука Раньери, Роб Холдинг, Марин Понграчич (Пьетро Комуццо, 72'), Николо Фаджоли, Данило Катальди (Шер Ндур, 59'), Роландо Мандрагора (Ясин Адли, 88'), Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 59'), Мойзе Кин, Dodo Предупреждения: Роб Холдинг (31'), Тео Эрнандес (41'), Додо (41'), Кайл Уолкер (45 + 4'), Рафаэл Леау (58'), Кристиан Пулишич (58'), Давид де Хеа (66') Удаление: Raffaele Palladino (90 + 3')

Кошмарный старт и эффект Кина

Уже к 10-й минуте «Милан» проигрывал 0:2, и казалось, что матч уходит из-под контроля. Первый гол — прямое следствие ошибки Юнуса Муса, после которой Гудмундссон убежал по флангу и прострелил. В итоге мяч срезал в собственные ворота Малик Тиау. А всего через пару минут «фиалки» провели вторую атаку: Додо скинул, а Мойзе Кин, опередив Томори, замкнул навес с лету — это уже был его 17-й гол в Серии А.

Наставник «Милана» Сержиу Консейсау не стал ждать перерыва, чтобы встряхнуть команду: уже на 24-й минуте он убрал провалившегося Муса, выпустив Луку Йовича. Хозяева заиграли активнее, стали контролировать мяч и искать пространство. Первый результат дал о себе знать на 32-й минуте: Абрахам выдержал борьбу с Додо, отдал на Пулишича, получил пас обратно и хладнокровно пробил в угол — 1:2. Гол, который подарил надежду и вдохнул жизнь в трибуны.

Милан – Фиорентина globallookpress.com

Де Хеа против всех

Во втором тайме «Милан» устроил настоящий штурм ворот Давида Де Хеа, и в какой-то момент казалось, что испанский вратарь в одиночку остановит весь «Сан-Сиро». Он вытаскивал удары Рейндерса, Пулишича и Абрахама в одной атаке, позже справился с мощным выстрелом Тео Эрнандеса и успел выбежать за пределы штрафной, чтобы остановить Хименеса.

Милан – Фиорентина globallookpress.com

Но на 65-й минуте и он оказался бессилен: Томори открыл фланг и выдал передачу в штрафную. Казалось, она адресована Хименесу, но мяч дошёл до Луки Йовича — и тот, не поднимая головы, пробил точно — 2:2. Экс-форвард «Фиорентины» не праздновал — но на табло всё было справедливо.

Дальше команды пошли вразнос: Кин убегал на ворота — и наткнулся на Меньяна, Тео мчал в ответку — и пробил в ближний угол, где уже ждал Де Хеа. На 89-й минуте трибуны замерли: Додо забил шедевральным ударом с лёта прямо в девятку, но — офсайд. В концовке могли вырвать победу обе команды, но ни одна не нашла решающего удара.

Милан – Фиорентина globallookpress.com

Турнирное значение

«Милан» продолжает буксовать в борьбе за еврокубки — девятое место, четыре очка отставания от «Фиорентины», которая осталась седьмой. До конца чемпионата остаётся всё меньше времени, и подобные осечки становятся всё болезненнее. Но если искать плюсы — команда Консейсау показала характер. Она вышла из-под прессинга, вернулась в игру, не сдалась при 0:2 — и это уже не мало.

Календарь и таблица Серии А

Следующий матч с «Удинезе» — ещё один шанс доказать, что «Милан» не сломался. Но теперь им нужны не камбэки. Им нужны победы.