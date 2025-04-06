«Милан» спасся от поражения после кошмарного старта в матче с «Фиорентиной»

Кошмарный старт и эффект Кина
Уже к 10-й минуте «Милан» проигрывал 0:2, и казалось, что матч уходит из-под контроля. Первый гол — прямое следствие ошибки Юнуса Муса, после которой Гудмундссон убежал по флангу и прострелил. В итоге мяч срезал в собственные ворота Малик Тиау. А всего через пару минут «фиалки» провели вторую атаку: Додо скинул, а Мойзе Кин, опередив Томори, замкнул навес с лету — это уже был его 17-й гол в Серии А.
Наставник «Милана» Сержиу Консейсау не стал ждать перерыва, чтобы встряхнуть команду: уже на 24-й минуте он убрал провалившегося Муса, выпустив Луку Йовича. Хозяева заиграли активнее, стали контролировать мяч и искать пространство. Первый результат дал о себе знать на 32-й минуте: Абрахам выдержал борьбу с Додо, отдал на Пулишича, получил пас обратно и хладнокровно пробил в угол — 1:2. Гол, который подарил надежду и вдохнул жизнь в трибуны.
Де Хеа против всех
Во втором тайме «Милан» устроил настоящий штурм ворот Давида Де Хеа, и в какой-то момент казалось, что испанский вратарь в одиночку остановит весь «Сан-Сиро». Он вытаскивал удары Рейндерса, Пулишича и Абрахама в одной атаке, позже справился с мощным выстрелом Тео Эрнандеса и успел выбежать за пределы штрафной, чтобы остановить Хименеса.
Но на 65-й минуте и он оказался бессилен: Томори открыл фланг и выдал передачу в штрафную. Казалось, она адресована Хименесу, но мяч дошёл до Луки Йовича — и тот, не поднимая головы, пробил точно — 2:2. Экс-форвард «Фиорентины» не праздновал — но на табло всё было справедливо.
Дальше команды пошли вразнос: Кин убегал на ворота — и наткнулся на Меньяна, Тео мчал в ответку — и пробил в ближний угол, где уже ждал Де Хеа. На 89-й минуте трибуны замерли: Додо забил шедевральным ударом с лёта прямо в девятку, но — офсайд. В концовке могли вырвать победу обе команды, но ни одна не нашла решающего удара.
Турнирное значение
«Милан» продолжает буксовать в борьбе за еврокубки — девятое место, четыре очка отставания от «Фиорентины», которая осталась седьмой. До конца чемпионата остаётся всё меньше времени, и подобные осечки становятся всё болезненнее. Но если искать плюсы — команда Консейсау показала характер. Она вышла из-под прессинга, вернулась в игру, не сдалась при 0:2 — и это уже не мало.
Следующий матч с «Удинезе» — ещё один шанс доказать, что «Милан» не сломался. Но теперь им нужны не камбэки. Им нужны победы.