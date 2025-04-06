ПерерывФулхэм — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Фулхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    «Арсенал» минимально одолел «Сокол» в Первой лиге

    «Арсенал» Тула — «Сокол»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Арсенал Тула Сокол
    В матче 27-го тура Первой лиги России тульский «Арсенал» на своем поле переиграл саратовский «Сокол» со счетом 1:0.

    Александр Сторожук (главный тренер «Арсенала»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Сторожук (главный тренер «Арсенала»)

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Амур Калмыков с пенальти на 29-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Сокол 1:0
    Гол: 1:0 Амур Калмыков (пенальти) (29') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников (Илья Москаленчик, 46'), Давид Семенчук, Артём Попов, Тигран Аванесян, Ансор Хабибов (Данил Липовой, 81'), Владислав Левин, Сергей Ткачёв (Bogdanets K., 46'), Амур Калмыков, Penchikov D., Brnovic M. (Алан Цараев, 46') Сокол: Никита Карабашев, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Павел Забелин, Роман Юзепчук, Ифеани Дэвид Ндука (Вадим Шпитальный, 74'), Дмитрий Сасин (Илья Порохов, 60'), Батраз Гурциев (Владлен Бабаев, 60'), Дмитрий Бегун, Егор Карпицкий (Vukic S., 60'), Kantaria G. Предупреждение: Алексей Бердников (33')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Арсенала» стало 36 очков и восьмое место. В активе «Сокола» 22 балла и 17-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» сдержать атаку «красно-белых»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Манчестер — красный или голубой?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Ставим на «аристократов»!
  • «Брентфорд» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры