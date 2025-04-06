«Арсенал» Тула — «Сокол»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 27-го тура Первой лиги России тульскийна своем поле переиграл саратовский «Сокол» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Амур Калмыков с пенальти на 29-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Сокол 1:0 Гол: 1:0 Амур Калмыков (пенальти) (29') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников (Илья Москаленчик, 46'), Давид Семенчук, Артём Попов, Тигран Аванесян, Ансор Хабибов (Данил Липовой, 81'), Владислав Левин, Сергей Ткачёв (Bogdanets K., 46'), Амур Калмыков, Penchikov D., Brnovic M. (Алан Цараев, 46') Сокол: Никита Карабашев, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Павел Забелин, Роман Юзепчук, Ифеани Дэвид Ндука (Вадим Шпитальный, 74'), Дмитрий Сасин (Илья Порохов, 60'), Батраз Гурциев (Владлен Бабаев, 60'), Дмитрий Бегун, Егор Карпицкий (Vukic S., 60'), Kantaria G. Предупреждение: Алексей Бердников (33')

Календарь и таблица ФНЛ

У «Арсенала» стало 36 очков и восьмое место. В активе «Сокола» 22 балла и 17-я строчка.