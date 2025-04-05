«Урал» — «КАМАЗ»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 27-го тура Первой российской лигив родных стенах переигралсо счетом 2:0.

В составе хозяев поля точными ударами смог отметиться Итало, который забил дважды. За гостей же точный удар на счету Дмитрия Стародуба.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — КамАЗ 2:1 Голы: 1:0 Итало (33'), 2:0 Итало (60'), 2:1 (90+5') Урал: Денис Щербицкий, Станислав Бессмертный, Итало, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев (Егор Мосин, 75'), Егор Филипенко, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов (Bondarev V., 75'), Илья Ишков (Максим Воронов, 85'), Евгений Марков (Андрей Егорычев, 61'), Sekulic M. КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Суханов, Артём Гюрджан (Даниэль Мишкич, 36'), Дмитрий Тананеев, Валерий Почивалин (Дмитрий Стародуб, 87'), Мухаммад Султонов, Юрий Кириллов (Роман Защепкин, 87'), Давид Хубаев, Руслан Апеков, Давид Караев (Ренат Голыбин, 67'), Motorin D. N. (Сурхайхан Абдуллаев, 67')

Календарь и таблица ФНЛ

У «Урала» теперь 46 очков и четвертое место. У «КАМАЗА» 31 балл и 11-я строчка.