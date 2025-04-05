Осинькин: Мы заслужили победу, были ближе к ней

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

Во втором тайме было большое давление, до самой концовки, до удаления у «Рубина» практически не было моментов. Наверное, в тот момент мы перешли с игры на удержание счета, это немного повлияло на характер встречи. У нас пропали моменты, контригра, стали только отбиваться. Наверное, плохую службу сослужило удаление. Мы оказались легко раскрыты в случае потери мяча, понадеявшись, что соперника просто не хватит количественно. Мы заслужили победу, были ближе к ней, хотелось бы, чтобы забили этот очень нужный гол, но пока так.

Замены? Это началось с 30‑й минуты, все стыки оказались с травмами. Только мы использовали один слот на замену Ежова, тут же вторая и третья. Поговорили с ребятами, поняли, что они сомневаются, смогут ли продолжать игру. В этот момент в плане инициативы мы начали отдавать матч, потому что до 30‑й минуты с нашей стороны была хорошая игра с позиции силы«, — приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

"Рубин" (33 очка) остался восьмым, "Крылья Советов" (23 балла) — одиннадцатые.