1-й таймЛокомотив — ЗенитОнлайн
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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    «Локомотив» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Место встречи — стадион «РЖД Арена». Начало игры — 17:30 мск.

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    После поражения от «Крыльев Советов» 1:5 «Локо» все еще имеет шансы войти в первую четверку. Однако для этого нужно обязательно обыгрывать «Зенит», что удалось «железнодорожникам» в прошлом домашнем матче против питерского клуба.

    «Зенит» же в прошлом туре разгромил 4:0 «Рубин», тем самым восстановив репутацию после проигрыша «Спартаку». Он отстает на 3 очка от «Краснодара» в борьбе за первое место. Так что для «сине-бело-голубых» в этом матче стоит четкая задача — взять максимум.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

    • Букмекеры: победа «Локомотива» — 4.00, ничья — 3.70, победа «Зенита» — 1.92.

    • Прогноз ИИ — победа «Зенита» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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