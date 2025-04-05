встретятся в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Место встречи — стадион «РЖД Арена». Начало игры — 17:30 мск.

После поражения от «Крыльев Советов» 1:5 «Локо» все еще имеет шансы войти в первую четверку. Однако для этого нужно обязательно обыгрывать «Зенит», что удалось «железнодорожникам» в прошлом домашнем матче против питерского клуба.

«Зенит» же в прошлом туре разгромил 4:0 «Рубин», тем самым восстановив репутацию после проигрыша «Спартаку». Он отстает на 3 очка от «Краснодара» в борьбе за первое место. Так что для «сине-бело-голубых» в этом матче стоит четкая задача — взять максимум.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.60. Букмекеры: победа «Локомотива» — 4.00, ничья — 3.70, победа «Зенита» — 1.92.

Прогноз ИИ — победа «Зенита» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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