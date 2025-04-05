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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    «Байер» дожал «Хайденхайм», «Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм»

    «Хайденхайм» — «Байер»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер Хайденхайм РБ Лейпциг Хоффенхайм 1899
    В матче 28-го тура чемпионата Германии «Хайденхайм» уступил «Байеру» со счетом 0:1.

    «Байер»
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    «Байер»

    Судьба противостояния решилась в компенсированное арбитром время, когда забить смог Эмилиано Буэндия.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Байер 0:0
    Хайденхайм: Кевин Мюллер, Патрик Майнка, Тим Зирслебен (Сэрлорд Конте, 76'), Марнон Буш (Leo Scienza, 56'), Омар Траоре, Бенедикт Гимбер, Ян Шёппнер, Никлас Дорш (Лука Кербер, 76'), Адриан Бек, Марвин Пирингер, Frans Kratzig Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг, Пьеро Инкапье, Жонатан Та, Амин Адли (Эмилиано Буэндия, 77'), Нейтан Телла (Патрик Шик, 68'), Гранит Джака, Алейш Гарсия, Роберт Андрих (Йонас Хофман, 85'), Виктор Бонифас (Артур, 68') Предупреждение: Ян Шёппнер (42')

    «Байер» (62 очка) — второй, «Хайденхайм» (22) — 16-й.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре «РБ Лейпциг» переиграл «Хоффенхайм» со счетом 3:1.

    На точный удар Тома Бишофа хозяева ответили точными голами Беньямина Шешко, Ридле Баку и Юссуфа Поульсена.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Хоффенхайм 3:1
    Голы: 0:1 Том Бишоф (11'), 1:1 Беньямин Шешко (24'), 2:1 Боте Баку (43'), 3:1 Юссуф Поульсен (84') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Коста Неделькович (Лукас Клостерман, 73'), Давид Раум, Боте Баку (Тидиам Гомис, 46'), Артур Вермерен (Кристоф Баумгартнер, 46'), Николас Зайвальд (Амаду Айдара, 73'), Ксави Симонс, Беньямин Шешко, Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 81') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стэнли Нсоки, Лео Эстигор, Артур Шавес (Давид Юрасек, 82'), Валентен Жендрей, Мариус Бюльтер (Кевин Акпогума, 46'), Том Бишоф, Антон Стах, Харис Табакович (Гифт Орбан, 76'), Андрей Крамарич (Умут Тохумджу, 89'), Bazoumana Toure (Адам Гложек, 82') Предупреждения: Bazoumana Toure (4'), Артур Шавес (72') Удаление: Лео Эстигор (28')

    У «РБ Лейпцига» теперь 45 очков и пятая строчка. У «Хоффенхайма» 27 баллов и 14-е место.

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