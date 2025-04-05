«Мальорка» — «Сельта»: счет матча 1:2, обзор голов

на чужом поле обыграла(2:1) в матче 30-го тура испанской Примеры.

Единственный гол у «Мальорки» записал на свой счет Мартин Вальент на 17-й минуте.

В составе «Сельты» отличились Альфонсо Гонсалес на 53-й минуте и Фер Лопес на 73-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Сельта 1:2 Голы: 1:0 Мартин Вальент (17'), 1:1 Альфон Гонсалес (53'), 1:2 Fer Lopez (73') Мальорка: Доминик Грейф, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Хосе Копете, Хоан Мохика, Мануэль Морланес (Антонио Санчес, 59'), Омар Маскарель, Такума Асано (Валери Фернандес, 59'), Дани Родригес (Абдон Пратс, 74'), Серхи Дардер, Ведат Мурики (Кайл Ларин, 37') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза (Карлос Домингес, 90'), Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Илаш Мориба, Франсиско Пейнадо, Яго Аспас (Fer Lopez, 64'), Альфон Гонсалес (Борха Иглесиас, 79'), Пабло Дуран (Уиллот Сведберг, 79') Предупреждения: Дани Родригес (41'), Мануэль Морланес (45 + 4'), Хосе Копете (53')

После этого матча «Сельта» занимает 7-е место в таблице Примеры с 43 очками в активе. «Мальорка» — на 9-й позиции (40).