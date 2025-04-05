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    Батраков: Рад, что отличился, но расстроен, что не забрали три очка

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал матч против «Зенита» (1:1).

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион. Было понятно, что мы играли вторым номером. Реализовали свой шанс, а пропустили, как считаю, не в самый нужный момент. Гол особо не вытекал из игры.

    Дима Баринов хорошо отработал в подкате, а мне оставалось только попасть в ворота. Мы хорошо сработали в прессинге. Рад, что отличился, но расстроен, что не забрали три очка.

    Хочу еще раз извиниться за прошлый матч в Самаре, мы не должны так выступать. Конечно, хотели реабилитироваться и надеялись, что победим. Но, наверное, ничья — закономерный результат», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Зенит» — на 2-й строчке (47).

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