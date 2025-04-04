УЕФА наказал Мбаппе, Рюдигера и Себальоса по итогам матча Лиги чемпионов с «Атлетико»

УЕФА объявил о решении по итогам матча междув Лиге чемпионов.

Ранее стало известно о том, что дела были открыты против Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора за их поведение после игры.

Рюдигер был оштрафован на 40 тысяч евро и отстранен на один матч еврокубков условно. Мбаппе оштрафован на 30 тысяч евро и также дисквалифицирован на одну игру условно. Себальос получил штраф в размере штраф 20 тысяч, без дисквалификации. Винисиус остался без наказания.

Напомним, в итоге «Реал» прошел «Атлетико» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Арсенала».