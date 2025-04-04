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    УЕФА наказал Мбаппе, Рюдигера и Себальоса по итогам матча Лиги чемпионов с «Атлетико»

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    УЕФА объявил о решении по итогам матча между «Атлетико» и «Реалом» в Лиге чемпионов.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    Ранее стало известно о том, что дела были открыты против Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора за их поведение после игры.

    Рюдигер был оштрафован на 40 тысяч евро и отстранен на один матч еврокубков условно. Мбаппе оштрафован на 30 тысяч евро и также дисквалифицирован на одну игру условно. Себальос получил штраф в размере штраф 20 тысяч, без дисквалификации. Винисиус остался без наказания.

    Напомним, в итоге «Реал» прошел «Атлетико» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Арсенала».

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