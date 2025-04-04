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    Наумов: В матче ЦСКА — «Динамо» нельзя назвать фаворита

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, чего ждет от матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится 6 апреля.

    Николай Наумов
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    Николай Наумов

    «В матче ЦСКА — "Динамо" нельзя назвать фаворита, однако мне кажется, что армейцы дожмут соперника и выиграют с разницей в один мяч. У ЦСКА в последнее время более целостная игра, и многие футболисты очень сильно прибавили.

    Очень внимательно слежу за Кисляком, парень растёт на глазах. Николич донёс до футболистов свои требования, поэтому игра армейцев стала складываться.

    Вряд ли ЦСКА сможет повторить серию побед, как в сезоне-2013/2014, и выиграть чемпионство. Не считаю армейцев даже претендентом на медали, а тем более на золото. Уже на следующий сезон Николич подготовит команду — он нащупал нити, как это сделать», — сказал Наумов «Чемпионату».

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