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    Анчелотти: Стали мощнее в атаке с Мбаппе, но в защите страдаем немного больше

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре команды в последних матчах.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы стали лучше как команда. Дело не в индивидуальных ошибках, Алаба сыграл хорошо, просто ему не повезло. Мы не заслужили пропустить четыре гола и заслуживали забить больше четырех мячей.

    Мы изменились, стали мощнее в атаке с Мбаппе, но в защите страдаем немного больше. Мы знаем это.

    Гюлер и Эндрик показали, что могут помочь нам, так что они могут быть опциями в атаке», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры.

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