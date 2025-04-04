Анчелотти: Стали мощнее в атаке с Мбаппе, но в защите страдаем немного больше

Главный тренервысказался об игре команды в последних матчах.

«Мы стали лучше как команда. Дело не в индивидуальных ошибках, Алаба сыграл хорошо, просто ему не повезло. Мы не заслужили пропустить четыре гола и заслуживали забить больше четырех мячей.

Мы изменились, стали мощнее в атаке с Мбаппе, но в защите страдаем немного больше. Мы знаем это.

Гюлер и Эндрик показали, что могут помочь нам, так что они могут быть опциями в атаке», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры.