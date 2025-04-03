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    Генсек РФС: Уверен, мы завершим диалог с ФИФА и УЕФА успешно

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о диалоге с УЕФА и ФИФА по возвращению российских команд.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Разговоры в последнее время? Это результат диалога. Мы ведем работу, всегда об этом говорили. Вы просто не верили, считали, что это не так. Сами себе не верим, но, когда западная пресса начинает публикации, верим больше.

    Какая-то часть информации дошла, но я не стал бы делать поспешные выводы. Диалог идет с 2022 года, сложный, разный, он продолжается. Уверен, что мы его успешно завершим. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

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