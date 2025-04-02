приметв матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Игра запланирована на 2 апреля 21:45 по мск.

«Горожане» потеряли 8 очков в 5 последних матчах турнира, из-за чего опустились ниже зоны Лиги чемпионов. Сейчас они уступают один пункт «Челси» в борьбе за 4-е место, поэтому вопрос победы для команды Гвардиолы стоит особенно остро.

«Лестер» — лучший соперник для набора очков. «Лисы» проигрывают матч за матчем. «Ман Сити» выиграл 6 очных встреч подряд против «Лестера» в АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 1.95.

подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 1.95. Букмекеры пророчат «Ман Сити» легкую победу. Котировки составляют 1.21 и 12.0 соответственно.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «горожан».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.

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