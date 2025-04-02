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    «Манчестер Сити» — «Лестер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Манчестер Сити» примет «Лестер» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Игра запланирована на 2 апреля 21:45 по мск.

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    «Горожане» потеряли 8 очков в 5 последних матчах турнира, из-за чего опустились ниже зоны Лиги чемпионов. Сейчас они уступают один пункт «Челси» в борьбе за 4-е место, поэтому вопрос победы для команды Гвардиолы стоит особенно остро.

    «Лестер» — лучший соперник для набора очков. «Лисы» проигрывают матч за матчем. «Ман Сити» выиграл 6 очных встреч подряд против «Лестера» в АПЛ.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 1.95.

    • Букмекеры пророчат «Ман Сити» легкую победу. Котировки составляют 1.21 и 12.0 соответственно.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «горожан».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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