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    Разгромит ли «Манчестер Сити» «Лестер»?

    Манчестер Сити — Лестер: Гости тонут в зоне вылета, но потерпят ли они разгром? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лестер»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» примет на своем поле «Лестер» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 2 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 21:45 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда пребывает на пятой позиции в зоне попадания в главный еврокубок (топ-5), и на один балл опережает шестую строчку, которая уже не выводит в Лигу чемпионов.

    Манчестер Сити — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертьфинала Кубка Англии манкунианцы одержали победу над «Борнмутом» (2:1) и вышли в следующий раунд.

    Перед этим в 29-м туре национального первенства «Горожане» потеряли очки, когда в домашних стенах разошлись мировой с «Брайтоном» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмирован — Аканджи, Аке, Стоунз и Родри, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» выиграл три раза при одной ничьей и одном поражении.

    Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 21-м голом.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в подвале турнирной таблицы и отчаянно борется за выживание.

    Команда набрала 17 баллов и занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, с отставанием в девять очков от безопасной 17-й строчки, а значит сохранение призрачные шансы остаться в элите.

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  • 28/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    Ранее в 28-м туре чемпионата Англии коллектив в чужих стенах снова-таки потерпел поражение — на этот раз от «Челси» с минимальным результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Рикардо Перейра, Фатаву и Суттар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» потерпел поражения.

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    Данная форма сулит гостям откровенно мизерные шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Лестер» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.18. Ничья — в 7.80, победа «Лестера» — в 12.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивал только их соперник. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в двух из четырех последних домашних матчей хозяев забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах «Лестера».

    Ставка: только одна команда забьет за 1.95

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    Манчестер Сити — Лестер: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 02.04.202521:45. Разгромит ли «Манчестер Сити» «Лестер»?
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