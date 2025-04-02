La Gazzetta dello Sport: Гвардиола может возглавить «Милан»

может стать главным тренером итальянского, сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Эту новость подтверждает еще одно местное издание Corriere della Sera утверждающее, что в случае назначения новым спортивным директором «Милана» Фабио Паратичи, шансы на приглашение испанского специалиста заметно вырастут и он возглавит команду с сезона-2025/2026, когда закончится его контракт с «горожанами».

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В настоящий же момент основным претендентом на пост главного тренера «Милана» остается Роберто Де Дзерби, возглавляющий сейчас «Марсель». Россонери тренирует португалец Сержиу Консейсау, к которому очень много претензий со стороны руководства и игроков.