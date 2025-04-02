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    La Gazzetta dello Sport: Гвардиола может возглавить «Милан»

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    Хосеп Гвардиола может стать главным тренером итальянского «Милана», сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Эту новость подтверждает еще одно местное издание Corriere della Sera утверждающее, что в случае назначения новым спортивным директором «Милана» Фабио Паратичи, шансы на приглашение испанского специалиста заметно вырастут и он возглавит команду с сезона-2025/2026, когда закончится его контракт с «горожанами».

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    В настоящий же момент основным претендентом на пост главного тренера «Милана» остается Роберто Де Дзерби, возглавляющий сейчас «Марсель». Россонери тренирует португалец Сержиу Консейсау, к которому очень много претензий со стороны руководства и игроков.

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