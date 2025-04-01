Слот: К сожалению, Трент травмирован

Наставник «Ливерпуля»высказался о будущем правого защитника. По словам специалиста, сейчас футболист находится в лазарете.

«К сожалению, Трент травмирован. Ему нужно восстановиться, и мы пытаемся помочь ему в этом. Что касается вопроса о его будущем, то меня эта ситуация не беспокоит. Всё это длится уже восемь или девять месяцев, и за это время он здорово проявил себя. Как и другие игроки с истекающими контрактами», — приводит слова Слота Daily Mail.

Ранее стало известно, что Трент может перейти в «Реал» Мадрид на правах свободного агента. Действующий контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.