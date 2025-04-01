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    «Реал» — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Сосьедад
    1 апреля в Мадриде состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Реал Сосьедадом». Начало игры в 22:30 мск.

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    К ответному матчу хозяева походят в лучшей форме, чем соперник. Напомним, что первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных». Накануне поединка «Реал» выиграл два раза подряд, одолев «Леганес» и «Вильярреал».

    «Реал Сосьедад» недавно обыграл «Вальядолид». Это была первая победа клуба за последние 5 выступлений. Результат прервал безвыигрышную серию сан-себастьянцев из шести матчей.

    В нынешнем сезоне «Реал» дважды обыграл «Реал Сосьедад». Посмотрим, получится ли у «галактикос» нанести сопернику третье фиаско.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на матч. С ним можно ознакомиться здесь.

    • Букмекеры: 1.52 на победу «Реала» и 6.00 на победу «Реал Сосьедада». Котировки на проход в финал составляют 1.06 и 10.0.

    • Прогноз ИИ — победа «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Реал Сосьедад» можно посмотреть на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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