1 апреля в Мадриде состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании между. Начало игры в 22:30 мск.

К ответному матчу хозяева походят в лучшей форме, чем соперник. Напомним, что первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных». Накануне поединка «Реал» выиграл два раза подряд, одолев «Леганес» и «Вильярреал».

«Реал Сосьедад» недавно обыграл «Вальядолид». Это была первая победа клуба за последние 5 выступлений. Результат прервал безвыигрышную серию сан-себастьянцев из шести матчей.

В нынешнем сезоне «Реал» дважды обыграл «Реал Сосьедад». Посмотрим, получится ли у «галактикос» нанести сопернику третье фиаско.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на матч. С ним можно ознакомиться здесь .

подготовили свой прогноз на матч. С ним можно ознакомиться . Букмекеры: 1.52 на победу «Реала» и 6.00 на победу «Реал Сосьедада». Котировки на проход в финал составляют 1.06 и 10.0.

Прогноз ИИ — победа «Реал Сосьедада» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Реал Сосьедад» можно посмотреть на LiveCup.Run.

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