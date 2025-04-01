1 апреля в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу сыграют «Реал» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: команда из Мадрида в чемпионате продолжает борьбу за чемпионство.

«Сливочные» смогли набрать 63 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

Мадридский коллектив смог забить 62 мяча, а пропустил только 29.

Последние матчи:в прошлых турах «королевский клуб» переиграл «Леганес» (3:2) и «Вильярреал» (2:1).

До этого команда из столицы Испании прошла «Атлетико» (2:1, 0:1) по пенальти в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на футбол

В первой же игре полуфинала Кубка мадридцы одолели «Реал Сосьедад» со счетом 0:1.

Не сыграют: в лазарете столичной команды пребывают Дани Карвахаль, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Ферлан Менди и Эдер Милитао.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти продолжают борьбу за все трофеи, в которых участвуют. «Реал» может как оформить требл, так и остаться ни с чем.

Думается, что за какой-то турнир «Реал» точно зацепиться, но вот выиграть все три титула будет крайне сложно.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна является лишь середняком испанской Примеры в текущем сезоне.

В настоящий момент «королевский клуб» имеет в своем активе 38 очков и идет на десятой строчке в турнирной таблице.

За 29 матчей сан-себастьянцы смогли 27 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» смогли победить «Вальядолид» (2:1) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Перед этим сан-себастьянский коллектив вылетел из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (1:1, 1:4).

В первом полуфинале Кубка «Реал Сосьедад» уступил «Реалу» со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированы Арсен Захарян, Шаральдо Беккер, Браис Мендес и Хон Пачеко.

Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля пока что еще находятся в борьбе за зону еврокубков. Отставание от шестого места составляет всего шесть баллов.

Что касается Кубка Испании, то тут «Реал Сосьедаду» будет крайне сложно после поражения в первом матче.

Статистика для ставок

«Реал» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Реал Сосьедад» выиграл только 1 из последних 7 матчей

в последней очной игре «Реал» выиграл у «Реал Сосьедада» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Реал Сосьедада» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: «Реал», конечно, сильнее соперника и должен доказывать свое превосходство.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: поединок вполне может быть результативным. В последнее время команды забивают.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.