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    «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?

    Реал — Реал Сосьедад: прогноз и ставка на Кубок Испании 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Реал Сосьедад»
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    Лука Модрич («Реал»)
    1 апреля в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу сыграют «Реал» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 01 Апреля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:30 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: команда из Мадрида в чемпионате продолжает борьбу за чемпионство.

    «Сливочные» смогли набрать 63 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Мадридский коллектив смог забить 62 мяча, а пропустил только 29.

    Последние матчи:в прошлых турах «королевский клуб» переиграл «Леганес» (3:2) и «Вильярреал» (2:1).

    До этого команда из столицы Испании прошла «Атлетико» (2:1, 0:1) по пенальти в Лиге чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В первой же игре полуфинала Кубка мадридцы одолели «Реал Сосьедад» со счетом 0:1.

    Не сыграют: в лазарете столичной команды пребывают Дани Карвахаль, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Ферлан Менди и Эдер Милитао.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти продолжают борьбу за все трофеи, в которых участвуют. «Реал» может как оформить требл, так и остаться ни с чем.

    Думается, что за какой-то турнир «Реал» точно зацепиться, но вот выиграть все три титула будет крайне сложно.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна является лишь середняком испанской Примеры в текущем сезоне.

    В настоящий момент «королевский клуб» имеет в своем активе 38 очков и идет на десятой строчке в турнирной таблице.

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    • За 29 матчей сан-себастьянцы смогли 27 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» смогли победить «Вальядолид» (2:1) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

    Перед этим сан-себастьянский коллектив вылетел из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (1:1, 1:4).

    В первом полуфинале Кубка «Реал Сосьедад» уступил «Реалу» со счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированы Арсен Захарян, Шаральдо Беккер, Браис Мендес и Хон Пачеко.

    Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля пока что еще находятся в борьбе за зону еврокубков. Отставание от шестого места составляет всего шесть баллов.

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    Что касается Кубка Испании, то тут «Реал Сосьедаду» будет крайне сложно после поражения в первом матче.

    Статистика для ставок

    • «Реал» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • «Реал Сосьедад» выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Реал» выиграл у «Реал Сосьедада» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Реал Сосьедада» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

    Прогноз: «Реал», конечно, сильнее соперника и должен доказывать свое превосходство.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: поединок вполне может быть результативным. В последнее время команды забивают.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

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