«Сельта» выиграла 2 последних матча и в случае продолжения серии может достичь 7-й строчки в таблице чемпионата. Для этого есть все предпосылки.
«Лас-Пальмас» — не самый сильный соперник, который сейчас редко побеждает. Однако у него есть возможность покинуть зону вылета, поэтому он будет стараться добыть 3 очка. Однако на «Балайдос» клуб очень давно не выигрывал. Победителем последних противостояний выходила «Сельта».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры считают фаворитом «Сельту»: 1.59 на победу хозяев, 5.60 на победу гостей.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Сельты» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.
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