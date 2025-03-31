встретятся в последнем матче 29-го тура испанской Примеры, который состоится в Виго 31 марта. Начало в 22:00 по мск.

«Сельта» выиграла 2 последних матча и в случае продолжения серии может достичь 7-й строчки в таблице чемпионата. Для этого есть все предпосылки.

«Лас-Пальмас» — не самый сильный соперник, который сейчас редко побеждает. Однако у него есть возможность покинуть зону вылета, поэтому он будет стараться добыть 3 очка. Однако на «Балайдос» клуб очень давно не выигрывал. Победителем последних противостояний выходила «Сельта».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры считают фаворитом «Сельту»: 1.59 на победу хозяев, 5.60 на победу гостей.

Искусственный интеллект предлагает поставить на победу «Сельты» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.

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