14:00Краснодар — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Факел». Онлайн Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ Брель Эмболо и Мика Биерит«Монако» вырвал победу в дерби с «Ниццей» и поднялся на второе место
    Все новости спорта

    Много голов не ждем

    Сельта — Лас-Пальмас: прогноз и ставка на Примеру 31 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Лас-Пальмас Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Лас-Пальмас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яго Аспас («Сельта»)
    31 марта в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 31 Марта 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 22:00 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: команда из Виго в этом сезоне пока что находится в верхней части турнирной таблице.

    «Кельты» смогли набрать 39 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице.

    Сельта — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия и забил, и пропустил 41 мяч.

    Последние матчи: в прошлых турах «небесные» смогли победить «Вальядолид» (1:0) и «Леганес» (2:1).

    До этого«бело-голубые» сыграли вничью с «Жироной» (2:2), но выиграли у «Осасуны» (1:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим «Сельта» поделила очки с «Атлетико» (1:1), но одолела «Бетис» (3:2).

    Не сыграют: травмирован только Уиллиот Сведберг, а дисквалифицирован Оскар Мингеса.

    Состояние команды: подопечные Клаудио Хиральдеса в последнее время набрали отличный ход и сейчас не проигрывают, поэтому и смогли подняться в турнирной таблице.

    При удачном стечении обстоятельств «Сельта» даже может рассчитывать на попадание в зону еврокубков. Для этого нужно продолжать побеждать.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария борется за выживание в этом сезоне.

    Коллектив из одноименного города набрал лишь 25 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

  • Гонка за «Золотую бутсу»: интрига в Испании, доминирование Салаха и невероятный прогресс Дембеле
  • На первый план в ближайшее время выйдет противостояние Роберта Левандовского и Килиана Мбаппе
  • 28/03/2025

    • «Союзники» смогли забить только 32 мяча, а пропустили целых 47.

    Последние матчи: в прошлых турах «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2), но проиграл «Бетису» (0:1).

    До этого же подопечные Диего Мартинеса поделили очки с «Вальядолидом» (1:1), но уступил «Барселоне» (0:2).

    Последний раз выиграла команда еще 22 декабря прошлого года у «Эспаньола» (1:0).

    Не сыграют: в лазарете находятся Бенито Рамирес и Кириан Родригес.

    Состояние команды: «Лас-Пальмас» в последнее время выступает крайне плохо и у команды абсолютно ничего не получается.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Если так продолжится и дальше, то «Лас-Пальмас» точно вылетит, поэтому однозначно надо исправляться и набирать пока отставание от спасительной зоны составляет всего два балла.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • «Лас-Пальмас» не выигрывает на протяжении 11 матчей

    • в последней очной игре «Сельта» выиграла у «Лас-Пальмаса» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.15, а победа «Лас-Пальмаса» — в 5.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: соперники в последнее время забивают маловато, поэтому вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

    Прогноз: «Лас-Пальмасу» уже некуда отступать и надо набирать очки, поэтому команда сделает все, чтобы пополнить очковый баланс.

    Ставка: победа «Лас-Пальмаса» или ничья за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фрайбург — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гавр — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сельта — Лас-Пальмас: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 31.03.202522:00. Много голов не ждем
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры