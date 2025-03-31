31 марта в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: команда из Виго в этом сезоне пока что находится в верхней части турнирной таблице.

«Кельты» смогли набрать 39 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице.

Коллектив из провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия и забил, и пропустил 41 мяч.

Последние матчи: в прошлых турах «небесные» смогли победить «Вальядолид» (1:0) и «Леганес» (2:1).

До этого«бело-голубые» сыграли вничью с «Жироной» (2:2), но выиграли у «Осасуны» (1:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Перед этим «Сельта» поделила очки с «Атлетико» (1:1), но одолела «Бетис» (3:2).

Не сыграют: травмирован только Уиллиот Сведберг, а дисквалифицирован Оскар Мингеса.

Состояние команды: подопечные Клаудио Хиральдеса в последнее время набрали отличный ход и сейчас не проигрывают, поэтому и смогли подняться в турнирной таблице.

При удачном стечении обстоятельств «Сельта» даже может рассчитывать на попадание в зону еврокубков. Для этого нужно продолжать побеждать.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария борется за выживание в этом сезоне.

Коллектив из одноименного города набрал лишь 25 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

«Союзники» смогли забить только 32 мяча, а пропустили целых 47.

Последние матчи: в прошлых турах «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2), но проиграл «Бетису» (0:1).

До этого же подопечные Диего Мартинеса поделили очки с «Вальядолидом» (1:1), но уступил «Барселоне» (0:2).

Последний раз выиграла команда еще 22 декабря прошлого года у «Эспаньола» (1:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Бенито Рамирес и Кириан Родригес.

Состояние команды: «Лас-Пальмас» в последнее время выступает крайне плохо и у команды абсолютно ничего не получается.

Если так продолжится и дальше, то «Лас-Пальмас» точно вылетит, поэтому однозначно надо исправляться и набирать пока отставание от спасительной зоны составляет всего два балла.

Статистика для ставок

«Сельта» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Лас-Пальмас» не выигрывает на протяжении 11 матчей

в последней очной игре «Сельта» выиграла у «Лас-Пальмаса» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.15, а победа «Лас-Пальмаса» — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: соперники в последнее время забивают маловато, поэтому вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

Прогноз: «Лас-Пальмасу» уже некуда отступать и надо набирать очки, поэтому команда сделает все, чтобы пополнить очковый баланс.

Ставка: победа «Лас-Пальмаса» или ничья за 2.45.