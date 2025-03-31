«Акрон» и «Ростов» сыграют между собой в заключительном матче 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 25 очков в 21-м матче. Команда из Тольятти одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 26:38.

У «Акрона» два поражения и победа после возобновления сезона в чемпионате России. Подопечные Заура Тедеева начали с гостевого поражения от «Пари НН» (1:2), затем тольяттинцы обыграли волжском дерби «Крылья Советов» (2:0), а в крайнем туре уступили в Самаре ЦСКА — 1:2.

«Ростов»

«Ростов» с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Желто-синие» одержали 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, забив 32 гола и пропустив 31 мяч в свои ворота.

В крайнем туре РПЛ подопечные Джонатана Альбы уступили на своем поле лидеру чемпионата — «Краснодару» (0:1). До этого «Ростов» оказался сильнее «Оренбурга» в гостях (2:1) и поделил очки в домашнем матче с московским «Динамо» (1:1).

Личные встречи

В очной встрече первого круга «Акрон» оказался сильнее «Ростова» на его поле, одержав победу со счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Ростов» с коэффициентом 2.03.