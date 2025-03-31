31 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: акроновцы являются середняками текущего сезона российского чемпионата. В настоящий момент в активе команды из Тольятти 25 очков и девятое место в турнирной таблице.

Тольяттинцы смогли 26 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх тольяттинский коллектив проиграл ЦСКА (1:2) в чемпионате и вылетел из Кубка от «Спартака» (2:3).

До этого же «Акрон» смог победить «Крылья Советов» (2:0, но уступил «Пари НН» (1:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева отлично выглядят в текущем сезоне. «Акрон» не только показывает неплохую игру, но и добывает результат.

Думается, что команда уже обезопасила себя от вылета и теперь задачей является просто финишировать как можно выше в турнирной таблице.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону также является середняком нынешнего сезона.

Ростовский коллектив имеет в своем активе 30 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

Ростовчане смогли за 21 матч забить 32 мяча, а пропустили на один меньше — 31.

Последние матчи: в прошлом туре «сине-желтые» в родных стенах проиграли «Краснодару» (0:1).

До этого же «Ростов» также уступил «Зениту» (0:1) в Кубке России, но будет ответная встреча.

Не сыграют: травмирован только Алексей Миронов.

Состояние команды: зимой у «Ростова» неожиданно сменился тренер и на смену Валерию Карпину пришел Джонатан Альба. Пока что особых изменений замечено не было и команда показывает достаточно зрелищный футбол.

Думается, что «Ростов» вполне может занять место в первой половине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Акрон» выиграл только 1 из последних 4 матчей

«Ростов» выиграл только 1 из последних 4 матчей

в последней очной игре «Акрон» победил «Ростов» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.70, а победа «Акрона» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: ростовчане все же выглядят симпатичнее соперника и должны побеждать.

Ставка: победа «Ростова» за 2.03.

Прогноз: команды немного забивают в последнее время, поэтому вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.