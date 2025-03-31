ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ Брель Эмболо и Мика Биерит«Монако» вырвал победу в дерби с «Ниццей» и поднялся на второе место Игроки «Ноттингема» празднуют победу в серии пенальти«Ноттингем Форест» выбил «Брайтон» из Кубка Англии, выиграв третью подряд серию пенальти
  • 01:05
    • «Монако» одержал волевую победу над «Ниццей»
  • 01:01
    • «Реал» обыграл «Леганес», Мбаппе оформил дубль
  • 00:42
    • Гол Довбика помог «Роме» обыграть «Лечче» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Справится ли «Ростов» с «Акроном»?

    Акрон — Ростов: прогноз и ставка на РПЛ 29 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Ростов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роналдо — игрок «Ростова»
    31 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Марта 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 18:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: акроновцы являются середняками текущего сезона российского чемпионата. В настоящий момент в активе команды из Тольятти 25 очков и девятое место в турнирной таблице.

    Тольяттинцы смогли 26 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Акрон — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых играх тольяттинский коллектив проиграл ЦСКА (1:2) в чемпионате и вылетел из Кубка от «Спартака» (2:3).

    До этого же «Акрон» смог победить «Крылья Советов» (2:0, но уступил «Пари НН» (1:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева отлично выглядят в текущем сезоне. «Акрон» не только показывает неплохую игру, но и добывает результат.

    Думается, что команда уже обезопасила себя от вылета и теперь задачей является просто финишировать как можно выше в турнирной таблице.

    «Ростов»

    Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону также является середняком нынешнего сезона.

    Ростовский коллектив имеет в своем активе 30 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

  • Глушенков взбунтовался против Семака? Что стоит за скандальными новостями из стана «Зенита»
  • Разбираемся в недавнем медиашуме вокруг сине-бело-голубого клуба
  • 28/03/2025

    • Ростовчане смогли за 21 матч забить 32 мяча, а пропустили на один меньше — 31.

    Последние матчи: в прошлом туре «сине-желтые» в родных стенах проиграли «Краснодару» (0:1).

    До этого же «Ростов» также уступил «Зениту» (0:1) в Кубке России, но будет ответная встреча.

    Не сыграют: травмирован только Алексей Миронов.

    Состояние команды: зимой у «Ростова» неожиданно сменился тренер и на смену Валерию Карпину пришел Джонатан Альба. Пока что особых изменений замечено не было и команда показывает достаточно зрелищный футбол.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Думается, что «Ростов» вполне может занять место в первой половине турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Акрон» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • «Ростов» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре «Акрон» победил «Ростов» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.70, а победа «Акрона» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: ростовчане все же выглядят симпатичнее соперника и должны побеждать.

    Ставка: победа «Ростова» за 2.03.

    Прогноз: команды немного забивают в последнее время, поэтому вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Сокол — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фрайбург — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Акрон — Ростов: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 31.03.202518:30. Справится ли «Ростов» с «Акроном»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры