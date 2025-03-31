Акрон
Ростов
«Акрон»
Турнирное положение: акроновцы являются середняками текущего сезона российского чемпионата. В настоящий момент в активе команды из Тольятти 25 очков и девятое место в турнирной таблице.
Тольяттинцы смогли 26 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Акрон — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлых играх тольяттинский коллектив проиграл ЦСКА (1:2) в чемпионате и вылетел из Кубка от «Спартака» (2:3).
До этого же «Акрон» смог победить «Крылья Советов» (2:0, но уступил «Пари НН» (1:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева отлично выглядят в текущем сезоне. «Акрон» не только показывает неплохую игру, но и добывает результат.
Думается, что команда уже обезопасила себя от вылета и теперь задачей является просто финишировать как можно выше в турнирной таблице.
«Ростов»
Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону также является середняком нынешнего сезона.
Ростовский коллектив имеет в своем активе 30 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.
Ростовчане смогли за 21 матч забить 32 мяча, а пропустили на один меньше — 31.
Последние матчи: в прошлом туре «сине-желтые» в родных стенах проиграли «Краснодару» (0:1).
До этого же «Ростов» также уступил «Зениту» (0:1) в Кубке России, но будет ответная встреча.
Не сыграют: травмирован только Алексей Миронов.
Состояние команды: зимой у «Ростова» неожиданно сменился тренер и на смену Валерию Карпину пришел Джонатан Альба. Пока что особых изменений замечено не было и команда показывает достаточно зрелищный футбол.
Думается, что «Ростов» вполне может занять место в первой половине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Акрон» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- «Ростов» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- в последней очной игре «Акрон» победил «Ростов» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.70, а победа «Акрона» — в 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.
- 2.10Краснодар — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.00Ахмат — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.35Зенит — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: ростовчане все же выглядят симпатичнее соперника и должны побеждать.
Ставка: победа «Ростова» за 2.03.
Прогноз: команды немного забивают в последнее время, поэтому вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.