ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Рубин
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ Брель Эмболо и Мика Биерит«Монако» вырвал победу в дерби с «Ниццей» и поднялся на второе место Игроки «Ноттингема» празднуют победу в серии пенальти«Ноттингем Форест» выбил «Брайтон» из Кубка Англии, выиграв третью подряд серию пенальти
  • 09:30
    • Гол Миранчука помог «Атланте» победить «Нью-Йорк Сити»
    Все новости спорта
    Лусиано
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лусиано
    «Зенит» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 21-м матче. На счету действующих чемпионов России 13 побед, 4 ничьи и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 40:14.

    Петербургский клуб потерпел поражение от «Спартака» (1:2) в предыдущем туре, пропустив на последних минутах. Ранее команда победила «Факел» (2:0) в гостях и разошлась миром с ЦСКА (0:0).

    «Рубин»

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    «Рубин» с 32 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанская команда одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 29:29.

    После зимней паузы команда Рашида Рахимова стартовала с поражения от «Ахмата» (1:2), но затем взяла шесть очков, обыграв «Спартак» (2:1) и «Пари НН» (1:0). Однако в Кубке России казанцы не справились с «Уралом» и уступили в Пути регионов (0:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Зенит» уверенно победил в гостях со счетом 4:0. Команды также встречались на групповом этапе Кубка России и петербуржцы одержали победы в обоих матчах — 1:0 на выезде и 2:0 дома.

    В последних 10-ти встречах на счету «Зенита» 7 побед, «Рубин» выиграл 3 раза.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Рубин» с коэффициентом 2.35.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры