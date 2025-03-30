«Зенит» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 21-м матче. На счету действующих чемпионов России 13 побед, 4 ничьи и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 40:14.

Петербургский клуб потерпел поражение от «Спартака» (1:2) в предыдущем туре, пропустив на последних минутах. Ранее команда победила «Факел» (2:0) в гостях и разошлась миром с ЦСКА (0:0).

«Рубин»

«Рубин» с 32 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Казанская команда одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 29:29.

После зимней паузы команда Рашида Рахимова стартовала с поражения от «Ахмата» (1:2), но затем взяла шесть очков, обыграв «Спартак» (2:1) и «Пари НН» (1:0). Однако в Кубке России казанцы не справились с «Уралом» и уступили в Пути регионов (0:1).

Личные встречи

В первом круге «Зенит» уверенно победил в гостях со счетом 4:0. Команды также встречались на групповом этапе Кубка России и петербуржцы одержали победы в обоих матчах — 1:0 на выезде и 2:0 дома.

В последних 10-ти встречах на счету «Зенита» 7 побед, «Рубин» выиграл 3 раза.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Рубин» с коэффициентом 2.35.