Стало известно, когда Тюкавин сможет вернуться к активным тренировкам

Форвард московского «Динамо»вернется в общую группу своей команды и начнет полноценно тренироваться уже через два месяца.

«Костя — молодец, мы довольны тем, как идет первый протокол восстановления. В целом ничего не ограничивает нас, наши физиотерапевты делают все, что рекомендовал доктор из Германии.

Он восстанавливается на базе. Первый протокол лечения закончится через два месяца, дальше уже планируется выход на поле», — цитирует главного врача бело-голубых Александра Родионова ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

22-летний игрок порвал переднюю крестообразную связку колена в игре 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). После подобного рода травмы полное восстановление занимает обычно около полугода.