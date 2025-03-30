Стало известно, когда Тюкавин сможет вернуться к активным тренировкам

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Костя — молодец, мы довольны тем, как идет первый протокол восстановления. В целом ничего не ограничивает нас, наши физиотерапевты делают все, что рекомендовал доктор из Германии.
Он восстанавливается на базе. Первый протокол лечения закончится через два месяца, дальше уже планируется выход на поле», — цитирует главного врача бело-голубых Александра Родионова ТАСС.
22-летний игрок порвал переднюю крестообразную связку колена в игре 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). После подобного рода травмы полное восстановление занимает обычно около полугода.