16:30Химки — Пари ННОнлайн
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    Николай Калинский«Химки» — «Пари НН». Онлайн
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    «Химки» — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    29 марта в 16:30 мск «Химки» и «Пари НН» проведут очный поединок в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.

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    Обе команды теряли очки в прошлых турах, поэтому в предстоящем поединке будет жесткая борьба за 3 очка. Для «Пари» это шанс выбраться из зоны стыков, а для «Химок» — избежать попадания в эту зону.

    «Пари» дважды обыграл «Химки» в этом сезоне — в первом круге чемпионата и во время зимней паузы в феврале в товарищеском поединке.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

    • Букмекеры считают фаворитом «Химки»: 2.54 против 2.85 соответственно.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Химок» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Химки» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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