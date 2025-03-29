29 марта в 16:30 мскпроведут очный поединок в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги.

Обе команды теряли очки в прошлых турах, поэтому в предстоящем поединке будет жесткая борьба за 3 очка. Для «Пари» это шанс выбраться из зоны стыков, а для «Химок» — избежать попадания в эту зону.

«Пари» дважды обыграл «Химки» в этом сезоне — в первом круге чемпионата и во время зимней паузы в феврале в товарищеском поединке.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.75. Букмекеры считают фаворитом «Химки»: 2.54 против 2.85 соответственно.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Химок» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Химки» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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