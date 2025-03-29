Обе команды теряли очки в прошлых турах, поэтому в предстоящем поединке будет жесткая борьба за 3 очка. Для «Пари» это шанс выбраться из зоны стыков, а для «Химок» — избежать попадания в эту зону.
«Пари» дважды обыграл «Химки» в этом сезоне — в первом круге чемпионата и во время зимней паузы в феврале в товарищеском поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Букмекеры считают фаворитом «Химки»: 2.54 против 2.85 соответственно.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Химок» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Химки» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.