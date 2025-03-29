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    «Пари НН» создаст проблем сопернику

    Химки — Пари НН: прогноз на чемпионат России 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Пари НН»
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    Вячеслав Грулев («Пари НН»)
    29 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Пари НН». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Марта 2025 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 16:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: сейчас команда Франка Артиги идет на 11-м месте в таблице РПЛ с 20 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре чемпионата России «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). Тут скорее подмосковный клуб может быть доволен набранным очком, так как соперник играл заметно лучше.

    Химки — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    В середине второго тайма «Ахмат» не забил пенальти, но спустя 5 минут все-таки вышел вперед после удара полузащитника Зорина. Но почти сразу экс-спартаковец стал антигероем матча, срезав мяч в свои ворота после прострела «Химок» с левого фланга. Так счет стал 1:1.

    Ранее было поражение от ЦСКА (0:1) в гостях и победа дома над «Факелом» (1:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицированы — Фернандес (п), Мехия (п), травмирован — Луна (з).

    Состояние команды: после зимней паузы «Химки» стали играть в очень прагматичный футбол и создают очень мало моментов, зато в обороне стали выглядеть значительно надежнее.

    Перед стартом второй части сезона состав «Химок» заметно «похудел» и сейчас на лавке очень много дублеров, что может сказаться на финише сезона в случае травм и дисквалификаций, которые уже пошли.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: после 21-го тура «Пари НН» располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ с 19 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: поражение от ослабленного «Рубина» (0:1) в прошлом туре было для команды Виктора Гончаренко не совсем логичным. Нижегородцы точно выглядели не хуже своего соперника, владели инициативой на поле, но все-таки остались без очков.

    Единственный гол казанцы забили в середине второго тайма после неразберихи в штрафной «Пари НН», защита в этом случае очень много позволила сопернику.

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    До этого было разгромное поражение от «Краснодара» (0:3) и победа над «Акроном» (2:1).

    Не сыграют: травмирован — Марадишвили (п).

    Состояние команды: в двух последних турах «Пари НН» не набрал ни одного очка, хотя выглядел довольно неплохо по качеству игры, но сказались грубые ошибки соперника и отличная реализация со стороны соперников.

    Игра у «Пари НН» есть, поэтому набор очков является делом времени. За зиму нападение команды значительно усилилось, теперь необходимо просто бережнее относиться к голевым моментам, которых весной у нижегородцев в избытке.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Пари НН» выиграл дома со счетом 1:0

    • В феврале в товарищеском матче «Пари НН» также выиграли (3:1)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,37, а на «Пари НН» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

    Прогноз: сейчас «Пари НН» точно не хуже «Химок», которые действуют чересчур академично и осторожно с возобновлением сезона. В этом матче хозяевам не помогут два основных футболиста (Фернандес и Мехия), лавка у «Химок» сейчас не такая глубокая, поэтому их отсутствие точно скажется. Матч очень важен в плане турнирного значения, поэтому голов много вряд ли будет.

    Основная ставка: «Пари НН» не проиграет плюс тотал меньше 4,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что команда Гончаренко увезет из Подмосковья три очка.

    Дополнительная ставка: «Пари НН» выиграют за 3,20.

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    Химки — Пари НН: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 29.03.202516:30. «Пари НН» создаст проблем сопернику
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