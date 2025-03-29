29 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Пари НН». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: сейчас команда Франка Артиги идет на 11-м месте в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: в 21-м туре чемпионата России «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). Тут скорее подмосковный клуб может быть доволен набранным очком, так как соперник играл заметно лучше.

В середине второго тайма «Ахмат» не забил пенальти, но спустя 5 минут все-таки вышел вперед после удара полузащитника Зорина. Но почти сразу экс-спартаковец стал антигероем матча, срезав мяч в свои ворота после прострела «Химок» с левого фланга. Так счет стал 1:1.

Ранее было поражение от ЦСКА (0:1) в гостях и победа дома над «Факелом» (1:0).

Не сыграют: дисквалифицированы — Фернандес (п), Мехия (п), травмирован — Луна (з).

Состояние команды: после зимней паузы «Химки» стали играть в очень прагматичный футбол и создают очень мало моментов, зато в обороне стали выглядеть значительно надежнее.

Перед стартом второй части сезона состав «Химок» заметно «похудел» и сейчас на лавке очень много дублеров, что может сказаться на финише сезона в случае травм и дисквалификаций, которые уже пошли.

«Пари НН»

Турнирное положение: после 21-го тура «Пари НН» располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ с 19 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: поражение от ослабленного «Рубина» (0:1) в прошлом туре было для команды Виктора Гончаренко не совсем логичным. Нижегородцы точно выглядели не хуже своего соперника, владели инициативой на поле, но все-таки остались без очков.

Единственный гол казанцы забили в середине второго тайма после неразберихи в штрафной «Пари НН», защита в этом случае очень много позволила сопернику.

До этого было разгромное поражение от «Краснодара» (0:3) и победа над «Акроном» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Марадишвили (п).

Состояние команды: в двух последних турах «Пари НН» не набрал ни одного очка, хотя выглядел довольно неплохо по качеству игры, но сказались грубые ошибки соперника и отличная реализация со стороны соперников.

Игра у «Пари НН» есть, поэтому набор очков является делом времени. За зиму нападение команды значительно усилилось, теперь необходимо просто бережнее относиться к голевым моментам, которых весной у нижегородцев в избытке.

Статистика для ставок

В первом круге «Пари НН» выиграл дома со счетом 1:0

В феврале в товарищеском матче «Пари НН» также выиграли (3:1)

В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,37, а на «Пари НН» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

Прогноз: сейчас «Пари НН» точно не хуже «Химок», которые действуют чересчур академично и осторожно с возобновлением сезона. В этом матче хозяевам не помогут два основных футболиста (Фернандес и Мехия), лавка у «Химок» сейчас не такая глубокая, поэтому их отсутствие точно скажется. Матч очень важен в плане турнирного значения, поэтому голов много вряд ли будет.

Основная ставка: «Пари НН» не проиграет плюс тотал меньше 4,5 за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что команда Гончаренко увезет из Подмосковья три очка.

Дополнительная ставка: «Пари НН» выиграют за 3,20.