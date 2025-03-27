Горшков: Дзюба и Кержаков — разноплановые нападающие

Защитник «Зенита»сравнил двух форвардов —

«Кто сильнее — Дзюба или Кержаков? Это разноплановые нападающие. Но по стилю игры мне больше нравится Дзюба. Он более техничный, комбинационный. А Саша был больше как наконечник, как завершитель.

По авторитету? Не могу сказать, что хорошо знаком с Александром. На мой взгляд, Артем тоже стал звездой "Зенита". Он не один год был лучшим бомбардиром и главной звездой клуба. Где он только ни забивал, включая Лигу чемпионов», — заявил Горшков в интервью «Евро-Футбол.Ру».