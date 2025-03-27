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    Горшков: Дзюба и Кержаков — разноплановые нападающие

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    Защитник «Зенита» Юрий Горшков сравнил двух форвардов — Александра Кержакова и Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Кто сильнее — Дзюба или Кержаков? Это разноплановые нападающие. Но по стилю игры мне больше нравится Дзюба. Он более техничный, комбинационный. А Саша был больше как наконечник, как завершитель.

    По авторитету? Не могу сказать, что хорошо знаком с Александром. На мой взгляд, Артем тоже стал звездой "Зенита". Он не один год был лучшим бомбардиром и главной звездой клуба. Где он только ни забивал, включая Лигу чемпионов», — заявил Горшков в интервью «Евро-Футбол.Ру».

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