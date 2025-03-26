Бундеслига в новом сезоне стартует на Okko

С сезона 2025/2026будет показывать

«Матч ТВ» подтвердил, что этот сезон станет последним для Бундеслиги на каналах холдинга в связи с низким интересом со стороны зрителей и значительного увеличения стоимости трансляций.

В мае 2024 года Bundesliga International назначила компанию Infront ответственной за продажу медиаправ на Бундеслигу и Бундеслигу 2 на ряде рынков. Восточной Европы. В контракт входит показ всех 612 матчей за сезон в Бундеслиге и Бундеслиге 2, а также стыковых матчей за право выхода в высший дивизион и Суперкубка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В списке вещателей на следующий год на сайте компании указан онлайн-кинотеатр Okko, именно он будет транслировать игры Бундеслиги в России до до конца сезона-2028/29.