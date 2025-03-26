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    «Матч ТВ» перестанет показывать Бундеслигу с нового сезона

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    Генпродюсер «Матч ТВ» Алексей Тащин подтвердил информацию о том, что с нового сезона на каналах холдинга не будет матчей немецкой Бундеслиги.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Информация, которая сегодня появилась в СМИ относительно дальнейшей судьбы Бундеслиги на наших каналах, верна. Текущий сезон действительно будет последним для немецкого чемпионата на наших каналах. По крайней мере, в перспективе ближайших четырех лет.

    Понимаем, что поклонники немецкого футбола скоро забросают комментарии различных телеграм-каналов негативными отзывами, но мы всегда подчеркиваем, что смотрим на две вещи: интерес аудитории и стоимость продукта. В случае с Бундеслигой, увы, мы видим, что одно не соответствует другому.

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    • По нашей аналитике, интерес хоть и держится, относительно прошлого года, на том же уровне, но во многом благодаря уменьшению количества игр в федеральном эфире: широкой аудитории интересны противостояния "Баварии", "Боруссии" и "Байера" между собой, а все остальные матчи мы вынуждены переносить в платный сегмент — не выдерживают конкуренцию с другими лигами и видами спорта, проходящими параллельно.

    При этом, конечно, стоимость прав год от года не спешит уменьшаться.У нас по-прежнему много футбола для самой разной аудитории — от всех российских лиг до отборочных матчей в Южной Америке, эксклюзивные права на все турниры ФИФА, включая ЧМ-2026, матчи национальной сборной страны. Так что идем дальше в светлое будущее и 10-летие в эфире!» — написал генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в соцсети.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 26 туров в чемпионате Германии уверенно лидирует «Бавария» с 62 очками, дальше идут «Байер» (56) и «Майнц» (45) с «Айнтрахтом» (45).

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