Чилийцы занимают последнее место в таблице южноамериканской квалификации. Четыре очка отделяют команду от 7-й позиции, которая позволяет бороться за выход на мундиаль через стыковой раунд.
В прошлом туре хозяева проиграли 0:1 Парагваю. Они также проиграли два последних матча против Эквадора, который, к слову, победил в трех поединках отбора подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 2.60 и 2.20.
- Букмекеры практически равно оценивают шансы команд: 2.80 на Чили и 2.85 на Эквадор.
- Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Чили — Эквадор можно посмотреть на LiveCup.Run.
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