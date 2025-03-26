ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 18 — 24 марта Игор ТудорУпрощение игры. «Ювентус» уволил Тиагу Мотту и назначил Игора Тудора Шон Брэди против Леона ЭдвардсаЧемпионство Эдвардса было случайным. И Шон Брэди наглядно это показал
  • 00:38
    • Англия уверенно обыграла Латвию, Кейн забил гол
  • 23:33
    • Источник: Аканджи изъявил желание выступать в «Реале»
  • 22:36
    • Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Майами
  • 22:30
    • Сафиуллин проиграл Меншику и выбыл из турнира в Майами
    Все новости спорта

    Чилийцы порадуют болельщиков победой?

    Чили — Эквадор. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 26 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз и ставки на Чили — Эквадор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Чили
    26 марта в квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу сыграют Чили и Эквадор. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Эквадор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 26 Марта 2025 года

    Чили

  • Сантьяго
    •  Чили 03:00 Эквадор

    Эквадор

  • Кито
    •

    Чили

    Турнирное положение: Чили после 13 туров отборочного турнира ЧМ-2026 идет на 10-й позиции в таблице. У сборной 9 набранных очков.

    Команда Рикардо Гареки не отличается стабильностью. У сборной не все гладко, особенно в обороне. Чилийцы довольно много пропускают.

    Чили — Эквадор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Сборная Чили после поражений от Боливии (1:2), Бразилии (1:2) и Колумбии (0:4), казалось, смогла наладить игру. Затем чилийцы разошлись миром с Перу (0:0) и победили сборную Венесуэлы (4:2). Однако в предыдущем туре чилийцы уступили Парагваю (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сейчас Чили идет на последнем месте турнирной таблицы. Команде будет крайне тяжело завоевать прямую путевку на ЧМ-2026.

    А вот побороться за плей-офф сборной по силам. От седьмого места Чили отделяют четыре очка.

    Последняя игра с Парагваем продемонстрировала, какие у Чили есть слабые стороны. Тренерскому штабу нужно сделать грамотную работу, чтобы не повторять допущенных ошибок в дальнейшем.

    В домашних встречах квалификации ЧМ-2026 сборная Чили забивала в среднем по 1,33 гола за игру. Средняя результативность Эквадора в гостях составляет 0,5 гола за матч.

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор после 13 туров набрал 22 очка. Сборная идет второй в группе.

    Подопечные Себастьяна Беккасесе продемонстрировали прекрасную форму в последних встречах, выиграв три матча кряду, и не пропустив много голов.

  • От нарушителя дисциплины до претендента на ЗМ. Дембеле превратился в главную звезду «ПСЖ»
  • Игровые кондиции Усмана в 2025 году вызывают восхищение
  • 23/03/2025

    • Последние матчи: Сборная Эквадора показывает неплохие результаты. После матчей с Парагваем (0:0) и Уругваем (0:0) последовали победы над сборными Боливии (4:0), Колумбии (1:0) и Венесуэлы (2:1).

    Эти успехи помогли сборной Эквадора подняться на второе место. В гостях команда записала в актив 8 очков. Больше баллов на выезде удалось набрать лишь Аргентине.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Эквадор стабильно радует болельщиков забитыми голами. У команды мощная атака.

    В нападении выделяется Эннер Валенсия. Форвард обязательно захочет забить Чили.

    С 2021 года сборные играли трижды. Две последние встречи всухую выиграл Эквадор. Ранее была зафиксирована нулевая ничья. То есть, за эти года чилийцы предстоящему сопернику не забивали.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Статистика для ставок

    • Чили находится на 10-й позиции в таблице

    • Сборная Эквадора в гостевых матчах смогла набрать 8 очков

    • Предыдущая встреча команд закончилась победой сборной Эквадора со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

    Прогноз: Чили идет на последнем месте в группе. Команде нужно срочно исправлять ситуацию. Чилийцы постараются завоевать три очка в домашнем матче.

    Ставка: победа Чили за 2.60.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды добьются успеха в атаке и смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Индиана — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бруклин — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Свитолина — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Юта — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравии
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  1.80
  • Прогноз на матч Южная Корея — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч КНДР — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Китай — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чили — Эквадор: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 26.03.202503:00. Чилийцы порадуют болельщиков победой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры