Чили
Эквадор
Чили
Турнирное положение: Чили после 13 туров отборочного турнира ЧМ-2026 идет на 10-й позиции в таблице. У сборной 9 набранных очков.
Команда Рикардо Гареки не отличается стабильностью. У сборной не все гладко, особенно в обороне. Чилийцы довольно много пропускают.
Чили — Эквадор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Сборная Чили после поражений от Боливии (1:2), Бразилии (1:2) и Колумбии (0:4), казалось, смогла наладить игру. Затем чилийцы разошлись миром с Перу (0:0) и победили сборную Венесуэлы (4:2). Однако в предыдущем туре чилийцы уступили Парагваю (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сейчас Чили идет на последнем месте турнирной таблицы. Команде будет крайне тяжело завоевать прямую путевку на ЧМ-2026.
А вот побороться за плей-офф сборной по силам. От седьмого места Чили отделяют четыре очка.
Последняя игра с Парагваем продемонстрировала, какие у Чили есть слабые стороны. Тренерскому штабу нужно сделать грамотную работу, чтобы не повторять допущенных ошибок в дальнейшем.
В домашних встречах квалификации ЧМ-2026 сборная Чили забивала в среднем по 1,33 гола за игру. Средняя результативность Эквадора в гостях составляет 0,5 гола за матч.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор после 13 туров набрал 22 очка. Сборная идет второй в группе.
Подопечные Себастьяна Беккасесе продемонстрировали прекрасную форму в последних встречах, выиграв три матча кряду, и не пропустив много голов.
Последние матчи: Сборная Эквадора показывает неплохие результаты. После матчей с Парагваем (0:0) и Уругваем (0:0) последовали победы над сборными Боливии (4:0), Колумбии (1:0) и Венесуэлы (2:1).
Эти успехи помогли сборной Эквадора подняться на второе место. В гостях команда записала в актив 8 очков. Больше баллов на выезде удалось набрать лишь Аргентине.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Эквадор стабильно радует болельщиков забитыми голами. У команды мощная атака.
В нападении выделяется Эннер Валенсия. Форвард обязательно захочет забить Чили.
С 2021 года сборные играли трижды. Две последние встречи всухую выиграл Эквадор. Ранее была зафиксирована нулевая ничья. То есть, за эти года чилийцы предстоящему сопернику не забивали.
Статистика для ставок
- Чили находится на 10-й позиции в таблице
- Сборная Эквадора в гостевых матчах смогла набрать 8 очков
- Предыдущая встреча команд закончилась победой сборной Эквадора со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.
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Прогноз: Чили идет на последнем месте в группе. Команде нужно срочно исправлять ситуацию. Чилийцы постараются завоевать три очка в домашнем матче.
Ставка: победа Чили за 2.60.
Прогноз: еще один прогноз, что команды добьются успеха в атаке и смогут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.20