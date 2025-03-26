26 марта в квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу сыграют Чили и Эквадор. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Эквадор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чили

Турнирное положение: Чили после 13 туров отборочного турнира ЧМ-2026 идет на 10-й позиции в таблице. У сборной 9 набранных очков.

Команда Рикардо Гареки не отличается стабильностью. У сборной не все гладко, особенно в обороне. Чилийцы довольно много пропускают.

Последние матчи: Сборная Чили после поражений от Боливии (1:2), Бразилии (1:2) и Колумбии (0:4), казалось, смогла наладить игру. Затем чилийцы разошлись миром с Перу (0:0) и победили сборную Венесуэлы (4:2). Однако в предыдущем туре чилийцы уступили Парагваю (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сейчас Чили идет на последнем месте турнирной таблицы. Команде будет крайне тяжело завоевать прямую путевку на ЧМ-2026.

А вот побороться за плей-офф сборной по силам. От седьмого места Чили отделяют четыре очка.

Последняя игра с Парагваем продемонстрировала, какие у Чили есть слабые стороны. Тренерскому штабу нужно сделать грамотную работу, чтобы не повторять допущенных ошибок в дальнейшем.

В домашних встречах квалификации ЧМ-2026 сборная Чили забивала в среднем по 1,33 гола за игру. Средняя результативность Эквадора в гостях составляет 0,5 гола за матч.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор после 13 туров набрал 22 очка. Сборная идет второй в группе.

Подопечные Себастьяна Беккасесе продемонстрировали прекрасную форму в последних встречах, выиграв три матча кряду, и не пропустив много голов.

Последние матчи: Сборная Эквадора показывает неплохие результаты. После матчей с Парагваем (0:0) и Уругваем (0:0) последовали победы над сборными Боливии (4:0), Колумбии (1:0) и Венесуэлы (2:1).

Эти успехи помогли сборной Эквадора подняться на второе место. В гостях команда записала в актив 8 очков. Больше баллов на выезде удалось набрать лишь Аргентине.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Эквадор стабильно радует болельщиков забитыми голами. У команды мощная атака.

В нападении выделяется Эннер Валенсия. Форвард обязательно захочет забить Чили.

С 2021 года сборные играли трижды. Две последние встречи всухую выиграл Эквадор. Ранее была зафиксирована нулевая ничья. То есть, за эти года чилийцы предстоящему сопернику не забивали.

Статистика для ставок

Чили находится на 10-й позиции в таблице

Сборная Эквадора в гостевых матчах смогла набрать 8 очков

Предыдущая встреча команд закончилась победой сборной Эквадора со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: Чили идет на последнем месте в группе. Команде нужно срочно исправлять ситуацию. Чилийцы постараются завоевать три очка в домашнем матче.

Ставка: победа Чили за 2.60.

Прогноз: еще один прогноз, что команды добьются успеха в атаке и смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.20